Это Озеро Медуз, где этих существ действительно очень много, причем они вполне безопасны для людей. Со ссылкой на livescience.com рассказываем об этом подробнее.

На Палау есть озеро с миллионами медуз, но они не жалят людей: как так получилось?

На скалистом острове Эйл Мальк среди архипелага Палау в Тихом океане лежит этот необычайный водоем. Его название – Ongeim'l Tketau на местном языке, или Озеро Медуз (Jellyfish Lake). Ежедневно туда плывут тысячи туристов, чтобы сделать то, что где-либо еще кажется безумным – поплавать среди миллионов медуз.

Почему они не жалят? В озере живут два вида медуз: золотые (Mastigias papua etpisoni) и лунные (Aurelia sp.). Технически они могут жалить, но их укус настолько слабый, что человек его физически не чувствует – об этом "позаботилась" природа.

Дело в том, что медузы в этом озере прожили 12 000 лет в изоляции. Озеро возникло в конце ледникового периода, когда уровень моря поднялся и затопил впадины на известняковом острове. Медузы оказались в закрытом водоеме без хищников, поэтому постепенно потеряли потребность активно жалить для защиты.

Что интересно, вместо этого они выработали симбиоз с водорослями, которые живут в их тканях и производят энергию через фотосинтез. Поэтому каждое утро медузы массово мигрируют с запада на восток вслед за солнцем – и туристы могли наблюдать настоящую "стену" из тысяч существ, движущихся под водой.

Само озеро имеет три слоя. Верхний – прозрачный и населенный медузами, средний – это плотное скопление пурпурных бактерий, а нижний – токсичная зона, насыщенная сероводородом настолько, что является смертельной для большинства живых организмов.

То есть дайвинг с баллонами в озере запрещен, но в верхнем слое купаться можно. При этом разрешено наносить на тело только reef-safe солнцезащитный крем, и не менее чем за 30 минут до входа в воду, как отмечает oceanicsociety.org. Специально касаться медуз запрещено.

В 2016 году из-за аномального потепления популяция золотых медуз почти исчезла. Озеро почти на два года закрывали, но полностью восстановить все до прежнего состояния не удалось – по состоянию на 2026 год фактически о миллионах медуз уже речи не идет, но их таки очень много и туристический слоган все еще используют. Озеро открыто для посетителей, входное разрешение стоит 100 долларов.

Интересный факт: чтобы стать туристом на этих островах, каждый посетитель подписывает "Клятву Палау" – обязательство беречь природу архипелага. Это уникальная политика страны с 2017 года.

