О том, какие греческие острова стоит выбрать для отдыха в 2026 году, 24 Каналу рассказала директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Турагенты фиксируют стабильный спрос на Грецию среди украинцев. Это направление, которое дает предсказуемое качество отдыха: хорошие отели, кухня, сервис, атмосфера.

Важно и то, что на многих курортах сейчас значительно меньше туристов из России. В 2026 году популярными будут острова Закинф, Кос, Родос и Корфу, куда удобно добраться через Кишинев – это оптимальная логистика для украинцев,

– рассказала Якименко.

По словам директора Join UP! Ukraine Ирины Мосулезной, в конце апреля – начале мая стартует полетная программа на греческие острова из Молдовы, Румынии, Чехии, стран Балтии, а в июне из Польши. В этом сезоне туроператор планирует отправить в Грецию:

около 3 тысяч украинцев из Жешува;

около 20 тысяч – из Кишинева;

еще несколько тысяч из ряда аэропортов упомянутых выше стран;

также есть автобусная программа в Грецию, которая стартует из Киева и Львова.

Какие острова Греции стоит выбрать для отдыха в 2026 году?

Закинф: черепахи и бирюзовые бухты

Закинф – небольшой, но очень живописный остров, который идеально подойдет для тех, кто ищет чистое море, природные ландшафты и спокойные пляжи. Именно здесь есть место гнездования редких черепах Caretta caretta – и это один из немногих курортов Европы, где их можно увидеть в естественной среде.

Остров известен своими бухтами с кристально прозрачной водой, многие из которых доступны только с моря. Поэтому водные прогулки здесь – обязательная часть отдыха: это возможность увидеть побережье с другого ракурса, найти "секретные" пляжи и встретить закат прямо на воде.

Среди самых известных локаций:

Navagio Beach с легендарным кораблем в бухте, который сегодня можно увидеть только со смотровых площадок;

Gerakas Beach – часть национального парка черепах;

Kalamaki – спокойный пляж с пологим заходом в море.

Закинф также достоин внимания гастрономически: здесь рекомендуют попробовать баклажаны skordostoubi, запеченную баранину kleftiko, локальные мясные блюда в густых соусах и традиционные десерты вроде mandolato. Атмосферу острова лучше всего почувствовать в небольших тавернах и во время вечерних прогулок по городу.

По формату отдыха Закинф универсален: Лаганас подойдет как для молодежи с активной ночной жизнью, так и для семей благодаря широкому песчаному пляжу, а регион Циливи – хороший вариант для путешествий с детьми.



Знаменитый пляж Навайо / Фото Depositphotos

Кос: компактный остров для легкого отдыха

Кос часто называют одним из самых удобных островов для отдыха – он небольшой, зеленый и очень комфортный с точки зрения логистики. Здесь легко совместить пляжный релакс с короткими поездками и экскурсиями.

Остров имеет интересное сочетание истории и природы – от античных руин и храмов до термальных источников и длинных песчаных пляжей. Кос также популярен среди любителей велопрогулок – благодаря равнинному рельефу здесь хорошо развита велосипедная инфраструктура.

Местная кухня – классическая греческая с акцентом на простоту и качество ингредиентов: свежая рыба, морепродукты, сыр, оливковое масло и легкие закуски.

Кос особенно подходит для пар и семей, которые ищут спокойный отдых без чрезмерного шума, но с возможностью разнообразить отпуск экскурсиями.

Пейзажи на острове Кос / Фото Depositphotos

Родос: история, масштаб и многообразие

Родос – один из крупнейших и самых разнообразных греческих островов. Его главное преимущество – сочетание пляжного отдыха, истории и активного туризма.

Старый город Родоса является объектом наследия ЮНЕСКО и создает ощущение полного погружения в средневековую атмосферу. В то же время на острове много современных курортов с развитой инфраструктурой, что делает его комфортным для различных категорий туристов.

Природные локации здесь не менее впечатляющие – от бухт с бирюзовой водой до зеленых долин и горных маршрутов. Родос также известен своими ветряными побережьями, что делает его популярным среди серферов.

Этот остров хорошо подойдет тем, кто хочет совместить отдых у моря с насыщенной программой: экскурсии, активности, гастрономия и ночная жизнь.

Обратите внимание!



Город Линдос на Родосе / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Корфу: зеленый остров с европейским характером

Корфу отличается среди греческих островов своей зеленью и архитектурой. Благодаря влиянию Венеции, Франции и Великобритании он имеет более "европейский" вид, чем классические греческие курорты.

Здесь много живописных бухт, холмов и старинных городков с узкими улочками. Природа острова более насыщенная и разнообразная – от оливковых рощ до скалистых побережий.

Корфу идеально подходит для спокойного, эстетического отдыха – прогулок, гастрономических открытий и релакса. В то же время здесь достаточно активностей – от водных видов спорта до путешествий по острову.

Кухня имеет свои особенности: здесь чувствуется итальянское влияние, больше соусов и более сложных вкусовых сочетаний, чем в классической греческой кухне.

Это хороший выбор для пар, а также для тех, кто хочет совместить море, природу и культурный опыт.

Почему украинцы выбирают Грецию для отдыха?

По словам Натальи Якименко, в 2026 году Греция продолжит укреплять позиции одного из самых комфортных направлений для украинцев. Удобная логистика через Кишинев, предсказуемый уровень сервиса и большое количество островов с разным характером позволяют выбрать формат отдыха под любой запрос.

И если раньше туристы выбирали "самое популярное", то сейчас все больше обращают внимание на атмосферные небанальные места. Островная часть Греции подходит для этого идеально – каждый раз можно открывать для себя новый аутентичный курорт, непохожий на другие.