Если мечтаете о лете на греческих островах, но не готовы переплачивать за популярные курорты, стоит обратить внимание на более бюджетные острова. Медиа Daily Mail рассказало, где можно отдохнуть значительно дешевле, не теряя атмосферы.

Какие греческие острова будут самыми дешевыми для отдыха?

По данным аналитики, самым доступным островом стала Кефалония – недельный отдых здесь обойдется примерно в 757 долларов с человека. Кстати, как пишет The Solo Explorer, лучшим пляжем этого острова считают Миртос.

На втором месте Лефкада (770 долларов). Неожиданно в тройку самых дешевых вошел и Санторини (809 долларов). Далее Миконос (851 доллар) и Родос (875 долларов). Также в список вошли: Крит 975 долларов, Наксос 1130 долларов, Кос 1197 долларов, Скиатос 1217 долларов (самый дорогой в рейтинге).

Эксперты также советуют "менять" направления, чтобы сэкономить. Например: вместо Кос выбрать Родос – экономия около 318 долларов, вместо Корфу поехать на Лефкас – минус примерно 254 доллара. В итоге, правильный выбор острова может сэкономить несколько сотен долларов – даже если речь об отдыхе в одной и той же стране.

