Украинка Дана Паладий, которая отдыхала на Бали 2 недели, призналась, сколько заплатила за отпуск в тропическом раю.

Читайте также Как увидеть Японию с ограниченным бюджетом: 3 совета для экономных туристов

Сколько стоит отдых на Бали?

Дорога из Киева на остров Бали заняла в украинки почти 2 дня. Из Киева в Будапешт она добиралась поездом – билеты в обе стороны стоили 8050 гривен. В Венгрию туристка приехала в 6 утра, а вылет был вечером, поэтому она арендовала номер, чтобы немножко отдохнуть от дороги. Он обошелся в 2 700 гривен за двоих.

Билеты на самолет непосредственно на Бали стоили 59 700 гривен. Дана летела авиакомпанией Turkish Airlines, а сам перелет прошел очень комфортно – пассажиров кормили, предоставили косметички со средствами гигиены и тому подобное. Вместе с пересадкой в Стамбуле перелет длился 17 часов, но это время прошло для украинки незаметно.

Обратите внимание! Всем туристам, которые едут на Бали, надо оформить визу. Туристическая виза на 30 дней стоит 35 евро.

Первая вилла, на которой жила украинка, стоила 130 долларов за ночь вместе с завтраками. Она расположена в городе Убуд и имеет вид на рисовые поля и джунгли. Забронировать ее можно на Booking – Padi Luwih. Вторую часть отдыха девушка провела у океана – в районе Улувату. Здесь аренда виллы за ночь стоила 120 долларов.

По прибытии на остров путешественница сразу купила местную eSIM – пакет на 35 гигабайт интернета обошелся в 800 гривен. Этого полностью хватило на 2 недели.

Девушка использовала сервис такси Grab. Средняя стоимость 10-минутной поездки на байке составляла около 40 гривен. Цены в заведениях в разных городах отличаются. Например, в Убуде ужин за двоих стоил около 800 – 1000 гривен, а в районе Улувату ценник достигал и 2000 гривен на двоих.

Общая стоимость отдыха вместе с экскурсиями составляет 145 тысяч гривен за 2 недели.

Кстати, путешественница @lizagacko, которая жила в одном из самых дорогих отелей острова, рассказала, что за 10 дней отдыха на Бали вместе с добиранием на него потратила 10 тысяч долларов на двоих.

