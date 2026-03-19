Українка Дана Паладій, яка відпочивала на Балі 2 тижні, зізналася, скільки заплатила за відпустку у тропічному раї.

Читайте також Як побачити Японію з обмеженим бюджетом: 3 поради для економних туристів

Скільки коштує відпочинок на Балі?

Дорога з Києва на острів Балі зайняла в українки майже 2 дні. З Києва до Будапешта вона добиралася потягом – квитки у обидва боки коштували 8050 гривень. В Угорщину туристка приїхала о 6 ранку, а виліт був ввечері, тому вона орендувала номер, щоб трошки відпочити від дороги. Він обійшовся у 2 700 гривень за двох.

Квитки на літак безпосередньо на Балі коштували 59 700 гривень. Дана летіла авіакомпанією Turkish Airlines, а сам переліт пройшов дуже комфортно – пасажирів годували, надали косметички з засобами гігієни тощо. Разом з пересадкою у Стамбулі переліт тривав 17 годин, але цей час пройшов для українки непомітно.

Зверніть увагу! Всім туристам, які їдуть на Балі, треба оформити візу. Туристична віза на 30 днів коштує 35 євро.

Перша вілла, на якій жила українка, коштувала 130 доларів за ніч разом зі сніданками. Вона розташована у місті Убуд і має вид на рисові поля та джунглі. Забронювати її можна на Booking – Padi Luwih. Другу частину відпочинку дівчина провела біля океану – в районі Улувату. Тут оренда вілли за ніч коштувала 120 доларів.

Після прибуття на острів мандрівниця одразу купила місцеву eSIM – пакет на 35 гігабайтів інтернету обійшовся у 800 гривень. Цього повністю вистачило на 2 тижні.

Дівчина використовувала сервіс таксі Grab. Середня вартість 10-хвилинної поїздки на байку становила близько 40 гривень. Ціни в закладах у різних містах відрізняються. Наприклад, в Убуді вечеря за двох коштувала близько 800 – 1000 гривень, а в районі Улувату цінник досягав і 2000 гривень на двох.

Загальна вартість відпочинку разом з екскурсіями становить 145 тисяч гривень за 2 тижні.

До речі, мандрівниця @lizagacko, яка жила в одному з найдорожчих готелів острова, розповіла, що за 10 днів відпочинку на Балі разом з добиранням на нього витратила 10 тисяч доларів на двох.

