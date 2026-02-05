Українка @sasha.psm розповіла на своїй сторінці у тіктоці, що розчарувалася островом. Після двох тижнів життя на Балі, вона сказала, що її "рожеві окуляри розбиті".

Чому українка розчарувалася островом Балі?

Перше розчарування пов'язане з цінами на Балі. Саша надивилася відео інших туристів, які розповідали, що на острові все дуже дешеве, а тому можна не брати з собою багато грошей. Правда з'ясувалася зовсім іншою. Щоб комфортно жити на Балі, доведеться платити так само як і у великих містах України. Походи у красиві ресторани та якісне життя – не зовсім дешеве задоволення.

Крім того, на острові Саша дізналася про так званий "податок білої людини". На ринках місцеві охоче обманюють іноземців і спеціально підвищують для них ціни на товари. Аби не переплачувати й не псувати собі настрій, українка перестала відвідувати ринки і скупляється виключно у супермаркетах.

Найважливіше, що дівчина усвідомила про Балі, – це важливість страхування.

Можете не приїжджати на острів без страхування. Тут дійсно агресивні мавпи і собаки. Крім того, можна пролежати всю відпустку з Bali belly (розмовна назва розладу шлунку у туристів на Балі, спричинена бактеріями з води або їжі – 24 Канал) або захворіти на тиф,

– розповіла мандрівниця.

Які недоліки Балі називають інші туристи?

Мандрівниця Паула веде блог lavieenmarine, де ділиться враженнями про свої подорожі. Вона також зізналася, що очікувала від Балі зовсім іншого. Жінка мріяла про прекрасні пляжі і цікаві місця, а натомість потрапила у "пластиковий світ".

На вулицях острова практично всюди лежало сміття, яке різко контрастувало на тлі розкішних готелів. Те саме стосується і пляжів – біля готелів вони дійсно красиві, але якщо відійти за межі території, то починається жахіття з водоростей і пластику.

Ще один негативний досвід, з яким зіштовхнулася Паула, це хаотичний рух на дорогах – на Балі всі їздять не за правилами дорожнього руху, а як заманеться.

Рисове поле на Балі / Фото Depositphotos

Скільки коштує розкішний відпочинок на Балі?

Українка, яка жила в одному з найкрутіших готелів на Балі, була задоволена відпочинком. Вона відмовилася від традиційного формату відпочинку з орендою віл на різних частинах острова і натомість на всю відпустку залишилася в одному готелі. Територія цього готелю була розкішна, а у вартість проживання входили сніданки. Загалом за весь відпочинок туристка витратила 10 тисяч доларів за двох разом з добиранням з України.