Користувачка тіктоку Анастасія з ніком @ana.neanna розповіла, куди варто піти у Празі тим, хто приїхав сюди на вихідні.

Що подивитися у Празі за вихідні?

Найперше варто завітати в історичний комплекс будівель в стилі бароко Клементінум. Тут можна побачити одну з найкрасивіших бібліотек світу, у якій здається, що потрапив на зйомки фільму. Фрески на стелі, витончена різьба на меблях, стародавні глобуси – усе тут буквально кричить про велич. Як пише "Очманіти", бібліотеку відкрили у 1722 році як частину університету єзуїтів. Сьогодні у ній зберігається близько 20 тисяч книг.

Зауважимо, щоб потрапити у бібліотеку, варто заздалегідь забронювати квиток.



Бібліотека в Клементінумі / Фото sarge Zam

"Чарівна печера" Реона Аргодіана – це не просто галерея з картинами, а унікальний витвір мистецтва. Інтер'єр печери належать до жанру сюрреалістичного, фантастичного мистецтва і створює відчуття казки. Чудернацькі істоти, міфічні сюжети та символічні образи є частиною вигаданого художником світу Аргондія.

Як зазначено на офіційному сайті, квиток у "печеру" коштує 250 чеських крон (близько 520 гривень).



"Чарівна печера" Реона Аргодіана / Фото Roberto Macrì

У Музеї алхіміків і магів можна побачити лабораторію алхіміків, послухати, як зароджувалася і розвивалися діяльність алхіміків, побачити їхню лабораторію, подивитися на створення гомункулуса і порозглядати під лупою скелет. Після екскурсії варто завітати у паб Келіксир, де подають шипучі коктейлі у пробірці.

Ті, хто придбали квитки у Музей алхіміків і магів, можуть безкоштовно відвідати Музей привидів. Тут на відвідувачів чекають пастки у вигляді скелетів, дитячих ляльок та інших страхітливих предметів.

Ще одна важлива і цікава локація – Собор святого Віта, який будували цілих 585 років. Сьогодні він є взірцем архітектури доби розквіту чеської готики. Квиток всередину храму також дає можливість відвідати Старий палац і Золоту вуличку, де можна побачити музей середньовічної зброї та пороздивлятися інтер'єри будинків всередині. Зауважимо, що ці пам'ятки є частиною комплексу Празький град – найбільшого замкового комплексу світу.

Собор святого Віта у Празі / Фото Depositphotos

Любителям тваринок варто завітати у Котяче кафе, де живе близько 10 пухнастиків. Їх можна погладити або просто поспостерігати за котячим життям.

Важливий символ міста – Празькі куранти. Це середньовічний астрономічний годинник, найдавніші деталі якого виготовили ще у 1410 році.

Українка розповіла, що варто подивитися у Празі: відео

Чому Прагу варто відвідати вже цього року?

Досвідчений експерт з подорожей назвав Прагу красивішою за Париж. Він радить відвідати столицю Чехії у 2026 році, адже фотографії не можуть передати усієї краси і величі історичних пам'яток Праги. До того ж, у порівняні з іншими європейськими столицями, Прага недорога. Ціни у готелях і ресторанах тут значно дешевші, аніж в інших популярних містах.