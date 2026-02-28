Балі – це не один курорт і не одна атмосфера. Це десятки різних світів. Саме тому дуже важливо не засиджуватися на одному місці. Про це розповіла туристка з України Олеся, яка веде свій тікток-блог під ніком @olesia.orchids.

Яка найбільша помилка туристів на Балі?

За словами Олесі, найбільша помилка туристів на цьому острові в Індонезії – це приїхати в одне місце і залишитися у ньому на весь відпочинок. На Балі є так багато локацій, які абсолютно не схожі між собою, що просто гріх їх не побачити.

Як варіант українка радить спершу приїхати в Улувату. Тут є океан, високі скелі, пляжі з бірюзовою водою і найкрасивіші заходи сонця. Як пише Bali holiday secrets, це місто вважається одним з найкращим у світі для серфінгу. Головна локація для серфінгу розташована біля пляжу Сулубан, де треба проплисти через печеру, перш ніж стрибати на великі хвилі. Але це все лише одна сторона острова.

Якщо сісти в автомобіль і проїхати 2 години у центральну частину острова, то можна потрапити у зовсім інший світ. Дістатися туди легко можна на таксі. Українка радить обирати між службами Grab та Gojek – застосунки можна завантажити на телефон. Коштує поїздка приблизно 20 євро, але вона точно вартує цих грошей.

Тут є місто Убуд і, за словами українки, це найзеленіше місце, яке вона бачила у своєму житті. Справжні джунглі, рисові тераси, річки, водоспади, мавпи – тут неймовірна природа. Окрім того, є багато храмів і цікава культура.

Олеся думала, що на Балі її вже нічого не здивує – поки не проїхалася ще годину до вулкана Батур і знову опинилася в іншому світі. Тут було значно менше туристів, спокійна атмосфера, туман, гори, свіже повітря та гарячі джерела.

Таке відчуття, що за цю подорож я відвідала не один острів, а три різні країни. Навіть не уявляю, скільки ще красивих місць є на Балі,

– розповіла українка.

Мандрівниця розповіла, яку помилку можуть зробити туристи на Балі

Що може розчарувати на Балі?

Інша українка, яка відпочивала на цьому тропічному острові, розповіла, що їй тут не сподобалося. За словами мандрівниці, її "рожеві окуляри були розбиті". Дівчина розчарувалася через так званий податок білої людини – на ринках їй, як туристці, завжди називали більшу ціну, ніж місцевим. Через це вона перестала відвідувати ринки і скуплялася виключно у супермаркетах.

Крім того, надивившись відео блогерів, дівчина очікувала на дуже дешеві ціни. З'ясувалося, що у хороших закладах на Балі ціни як у Києві, а тому комфортне життя тут зовсім недешеве.