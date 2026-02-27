Габріель Морріс – тревел-блогер і автор із понад 600 тисячами підписників на ютуб-каналі. Попри те, що раніше він називав Грецію своїм улюбленим напрямком, одне містечко запало йому найбільше. Що ж це за локація, читайте нижче, з посиланням на Daily Mail.

Яке місто Європи ескперт з мандрівок визнав найкращим?

Cаме польський Гданськ став для нього найкращим містом. Хоча Краків і Варшава традиційно залишаються найпопулярнішими серед туристів, Гданськ стрімко набирає славу.

У 2024 році місто прийняло близько 4,5 мільйона відвідувачів. Це шосте за величиною місто Польщі з населенням майже 500 тисяч людей. Гданськ відомий як місце, де пролунали перші постріли Другої світової війни у 1939 році. Однак окрім історичного значення, місто зачаровує кольоровими фасадами будинків, мальовничою набережною, жвавими ринками та величною Базилікою Святої Марії – однією з найбільших цегляних церков у світі.

Після першого візиту до міста Морріс зізнався, що був приємно здивований. Він назвав Гданськ "неймовірним" і "одним із найпрекрасніших міст Європи", додавши, що навіть не встиг побачити всього, що хотів. За його словами, місто вражає глибиною історії та атмосферою.

Блогер зазначив, що взимку Гданськ виглядає дещо похмуро через сіре небо та температуру близько – 1 градуса, однак влітку тут значно комфортніше, адже повітря прогрівається до + 25 градусів, і місто розкривається по-новому.

Також Гданськ приваблює доступністю, особливо для українців. Окрім цього, місто славиться масштабним різдвяним ярмарком, який щороку проходить із середини листопада до початку січня.

Що ще цікавого подивитись туристу у Гданську?

Музей Другої світової війни

Один із найсильніших музеїв Європи про події 1939 – 1945 років. Інтерактивні експозиції, особисті історії та масштабна виставка допомагають глибше зрозуміти вплив війни на Польщу й світ, розповідає Get Your Guide.

Європейський центр солідарності

Сучасний музей, присвячений руху "Солідарність". Тут ви дізнаєтеся, як Гданськ став символом падіння комунізму в Європі, а з даху відкривається панорама міста та верфі.

Вестерплатте / фото TripAdvisor

Вестерплатте

Це те саме місце, де 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Сьогодні це меморіальний комплекс із пам'ятником та руїнами укріплень.

Довгий ринок

Серце Старого міста з різнокольоровими фасадами, атмосферними кафе та святковими ярмарками. Саме тут відчувається справжній дух Гданська.

Головна ратуша

Чудове місце з розкішною Червоною залою та оглядовою вежею. Тут також можна дізнатися більше про золоту епоху міста.



Головна Ратуша / фото Вікіпедії

Фонтан Нептуна

Один із символів міста на Довгому ринку. Ідеальне місце для фото та знайомства з морською історією Гданська.

Острів Собешево

Тихий куточок із піщаними пляжами, дюнами та заповідниками. Ідеальне місце, щоб втекти від міської метушні й насолодитися Балтійським узбережжям.

Острів Собешево / фото TripAdvisor

Що ще цікавого побачити туристу у Польщі?