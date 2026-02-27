Габриэль Моррис – тревел-блогер и автор с более 600 тысячами подписчиков на ютуб-канале. Несмотря на то, что раньше он называл Грецию своим любимым направлением, один городок запал ему больше всего. Что же это за локация, читайте ниже, со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также На этом греческом острове есть самые красивые пляжи Европы, и вы должны их увидеть этим летом

Какой город Европы эскперт по путешествиям признал лучшим?

Именно польский Гданьск стал для него лучшим городом. Хотя Краков и Варшава традиционно остаются самыми популярными среди туристов, Гданьск стремительно набирает славу.

Атмосфера Гданьска: смотреть видео

В 2024 году город принял около 4,5 миллиона посетителей. Это шестой по величине город Польши с населением почти 500 тысяч человек. Гданьск известен как место, где прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны в 1939 году. Однако кроме исторического значения, город очаровывает цветными фасадами домов, живописной набережной, оживленными рынками и величественной Базиликой Святой Марии – одной из крупнейших кирпичных церквей в мире.

После первого визита в город Моррис признался, что был приятно удивлен. Он назвал Гданьск "невероятным" и "одним из самых прекрасных городов Европы", добавив, что даже не успел увидеть всего, что хотел. По его словам, город поражает глубиной истории и атмосферой.

Блогер отметил, что зимой Гданьск выглядит несколько мрачно из-за серого неба и температуру около – 1 градуса, однако летом здесь значительно комфортнее, ведь воздух прогревается до + 25 градусов, и город раскрывается по-новому.

Смотрите также Трендовые города 2026 года: 5 городов, которые больше всего понравились туристам

Также Гданьск привлекает доступностью, особенно для украинцев. Кроме этого, город славится масштабной рождественской ярмаркой, которая ежегодно проходит с середины ноября до начала января.

Что еще интересного посмотреть туристу в Гданьске?

Музей Второй мировой войны

Один из самых сильных музеев Европы о событиях 1939 – 1945 годов. Интерактивные экспозиции, личные истории и масштабная выставка помогают глубже понять влияние войны на Польшу и мир, рассказывает Get Your Guide.

Европейский центр солидарности

Современный музей, посвященный движению "Солидарность". Здесь вы узнаете, как Гданьск стал символом падения коммунизма в Европе, а с крыши открывается панорама города и верфи.

Вестерплатте / фото TripAdvisor

Вестерплатте

Это то самое место, где 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Сегодня это мемориальный комплекс с памятником и руинами укреплений.

Длинный рынок

Сердце Старого города с разноцветными фасадами, атмосферными кафе и праздничными ярмарками. Именно здесь чувствуется настоящий дух Гданьска.

Главная ратуша

Замечательное место с роскошным Красным залом и смотровой башней. Здесь также можно узнать больше о золотой эпохе города.



Главная Ратуша / фото Википедии

Фонтан Нептуна

Один из символов города на Долгом рынке. Идеальное место для фото и знакомства с морской историей Гданьска.

Остров Собешево

Тихий уголок с песчаными пляжами, дюнами и заповедниками. Идеальное место, чтобы убежать от городской суеты и насладиться Балтийским побережьем.

Остров Собешево / фото TripAdvisor

Что еще интересного увидеть туристу в Польше?