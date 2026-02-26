Список European Best Destinations укладений на основі голосів туристів з понад 150 країн. На нього вплинула динаміка розвитку туризму й популярність локацій. До п’ятірки увійшли міста, де важливими стають не лише пам’ятки, а атмосфера й стиль життя.

Які європейські напрямки є популярними у 2026 році?

Мадрид

Першу сходинку очолив Мадрид, який останніми роками закріпив за собою статус однієї з найдинамічніших столиць Європи. Місто приваблює поєднанням культури, гастрономії та якості життя.

Місто відоме знаменитим "культурним коридором" із музеями Прадо, Рейна Софія та Тіссен-Борнеміса. Жваві площі, тераси, парки й гастрономія – формують образ столиці, де енергія мегаполіса поєднується з легкістю повсякденного життя.

Нікосія

На другому місці Нікосія – місто, яке дедалі впевненіше заявляє про себе на туристичній мапі. Столиця Кіпру сподобається всім, хто любить різні історичні епохи: венеціанські укріплення, османську спадщину та сучасні мистецькі простори. А ще сюди обов’язково варто їхати за гастрономією.

Регіон Штирія

Третю позицію зайняв словенський регіон Штирія. Це напрямок для тих, хто шукає глибший і спокійніший досвід подорожей. Виноградники, сімейні маєтки, панорамні маршрути, близькість до Марібора з найстарішою виноградною лозою у світі – формують особливий характер місця. Природні ландшафти, гори, річки й термальні центри доповнюють картину регіону.

Верона

На четвертому місці – італійська Верона. Історичний центр під охороною ЮНЕСКО, Римська арена та затишні площі з винними крамницями й ресторанами створюють невимушену атмосферу.

Париж

П’ятірку замикає Париж. Його класичні символи – Ейфелева вежа, Лувр, Тріумфальна арка – продовжують залишатися магнітами для туристів. Париж привабливий для мандрівників, які бували вже там, але все одно хочуть знову відчути особливий французький шарм.

Які міста є найкращими для життя в Європі?

Рейтинг найкращих міст для життя у 2026 році очолив Берн завдяки високому рівню безпеки та розвитку інфраструктури, пише In Journal. Інші міста в рейтингу, такі як Копенгаген, Женева та Відень, відзначаються якісними медичними та освітніми системами, а також сприятливими умовами для життя.

