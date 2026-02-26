Все більше людей обирають замість Дубая сусідній емірат Рас-ель-Хайма, як місце для життя, розповідає Express.

Чим саме приваблює туристів Рас-ель-Хайма?

Місто поєднує природну красу з комфортом життя та спокоєм, якого часто бракує у популярних туристичних центрах. Раніше багато людей спочатку обирали Дубай, проживали там рік – два, а вже потім розглядали можливість переїзду в Рас-ель-Хайму.

Атмосфера міста: дивитись відео

Тепер ситуація змінилася: люди одразу віддають перевагу цьому місту, оскільки воно пропонує багато плюсів: гарну інфраструктуру, сонячну погоду протягом усього року та сучасний рівень життя, але без надмірного напливу туристів, скупченості та суєти, які характерні для великого міста.

Тут можна відчути справжню насолоду від життя, насолоджуватися природою та спокоєм. Прекрасні пляжі, величні гірські краєвиди та доступне житло роблять його ідеальним місцем для постійного проживання,

– розповідають місцеві.

Найпопулярніші райони для життя в Рас-ель-Хаймі: Mina Al Arab, Al Hamra та острів Al Marjan. Саме тут концентруються всі основні розваги, пляжні курорти, активності для відпочинку та житлова інфраструктура, яка робить перебування максимально комфортним. Місто також може похвалитися багатою історією, що налічує понад 7 000 років.

Рас-ель-Хайма відома і своїми природними красотами: гірський масив Jebel Jais, що є найвищою точкою Об'єднаних Арабських Еміратів, дарує приголомшливі панорами та прохолоднішу температуру, приблизно на 10 градусів нижчу за рівень моря.

Пустелі в Рас-ель-Хайма / фото Get Your Guide

Чим зайнятися туристу навесні у Рас-ель-Хайма?

З березня по травень температура поступово зростає, а природа в Рас-Аль-Хаймі ще сповнена життя. Пустельні сафарі – одна з головних родзинок: золоті дюни чекають на захопливі пригоди на повнопривідних авто або катання на верблюдах, розповідає Almatar.com.

Любителі історії можуть відвідати Національний музей у 18‑столітньому форті та вивчити спадщину емірату, а також дослідити покинуте село Аль-Джазіра Аль-Хамра, колишній дім рибалок і дайверів за перлами.

Помірна погода робить пляжі чудовим варіантом і для сімейного відпочинку: купання в чистих водах, каякінг або водні лижі.

