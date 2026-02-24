На відмінно від таких преміальних італійських локацій як озеро Комо чи узбережжя Амальфі, Сицилія більша за розміром, а тому надає більше можливостей для туристів. Вони можуть обирати, де саме їм харчуватися і жити, щоб зекономити бюджет подорожі. Експерти Lonely Planet дали поради, як недорого провести відпустку на Сицилії.
Які ціни на Сицилії?
- Ніч у хостелі коштує близько 30 – 50 євро;
- номер на двох в готелі середнього класу – 70 – 180 євро;
- апартаменти з кухнею – 90 – 200 євро;
- еспресо – від 2 євро;
- тістечко – від 3 євро;
- піца – 6 – 10 євро;
- вечеря з морепродуктами на двох – 40 – 60 євро.
Як зекономити на відпочинку на Сицилії?
Зазвичай рейси в аеропорт Катанії дешевші, ніж у Палермо, де розташовані всі найкращі пляжі. Однак обидва міста є чудовою відправною точкою для знайомства з островом. Дістатися прибережних міст Сицилії можна громадським транспортом – це дешевше, ніж орендувати автомобіль, купувати паливо і платити штрафи у разі порушення правил дорожнього руху. Однак у віддалені села та у внутрішню частину острова дістатися громадським транспортом буде складно, але можливо.
Якщо ви орендуєте автомобіль, тоді можна збалансувати свій бюджет орендою дешевшого житла за межами центру міста. У сільській місцевості багато людей здають фермерські будинки за помірні ціни. Або ж можна взяти з собою намет і залишатися на кемпінгах, яких на Сицилії є чимало. Лише уявіть собі ранок на схилах вулкана Етна.
Найвигідніше харчуватися на місцевих ринках, а вино купувати у магазинах, а не в ресторанах.
Влітку ціни на проживання і авіарейси зростають, тому можна спланувати поїздку на квітень – травень або вересень – жовтень, коли погода все ще тепла, туристів значно менше, а ціни вигідніші.
Узбережжя Сицилії / Фото Depositphotos
