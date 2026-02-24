На відмінно від таких преміальних італійських локацій як озеро Комо чи узбережжя Амальфі, Сицилія більша за розміром, а тому надає більше можливостей для туристів. Вони можуть обирати, де саме їм харчуватися і жити, щоб зекономити бюджет подорожі. Експерти Lonely Planet дали поради, як недорого провести відпустку на Сицилії.

Які ціни на Сицилії?

Ніч у хостелі коштує близько 30 – 50 євро;

номер на двох в готелі середнього класу – 70 – 180 євро;

апартаменти з кухнею – 90 – 200 євро;

еспресо – від 2 євро;

тістечко – від 3 євро;

піца – 6 – 10 євро;

вечеря з морепродуктами на двох – 40 – 60 євро.

Як зекономити на відпочинку на Сицилії?

Зазвичай рейси в аеропорт Катанії дешевші, ніж у Палермо, де розташовані всі найкращі пляжі. Однак обидва міста є чудовою відправною точкою для знайомства з островом. Дістатися прибережних міст Сицилії можна громадським транспортом – це дешевше, ніж орендувати автомобіль, купувати паливо і платити штрафи у разі порушення правил дорожнього руху. Однак у віддалені села та у внутрішню частину острова дістатися громадським транспортом буде складно, але можливо.

Якщо ви орендуєте автомобіль, тоді можна збалансувати свій бюджет орендою дешевшого житла за межами центру міста. У сільській місцевості багато людей здають фермерські будинки за помірні ціни. Або ж можна взяти з собою намет і залишатися на кемпінгах, яких на Сицилії є чимало. Лише уявіть собі ранок на схилах вулкана Етна.

Найвигідніше харчуватися на місцевих ринках, а вино купувати у магазинах, а не в ресторанах.

Влітку ціни на проживання і авіарейси зростають, тому можна спланувати поїздку на квітень – травень або вересень – жовтень, коли погода все ще тепла, туристів значно менше, а ціни вигідніші.

Узбережжя Сицилії / Фото Depositphotos

