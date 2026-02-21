Дія "Буремного перевалу" розгортається у мальовничій сільській місцевості Йоркширу. Саме тому, коли розпочалися зйомки останньої екранізації, виробництво повернулося до місця народження класичного роману. Про це повідомляє Express.

Де побачити локації з фільму "Буремний перевал"?

Хоча дія роману Емілі Бронте відбувалася переважно на Йоркширських вересових пустищах, поблизу її резиденції, та зйомки відбувалися у долинах. Найчастіше на екрані глядачі можуть побачити долину Свейлдейл, яка належить до національного парку Йоркшир-Дейлс. Її вважають однією з найбільш недоторканих і найкрасивіших долин регіону.

Актори багато часу працювали на відкритих знімальних майданчиках. Головним місцем зйомки у Свейлдейлі є руїни – залишки спадщини свинцево-гірничої справи Йоркширу початку 19 століття. Також у кадрах можна було помітити фабрику Old Gang.

Момент, коли Марго Роббі йде у весільній сукні, знімали у полі біля звивистої стежки Боулдершоу Лейн. Героїв, які блукають полем, знімали на Мелбекському пустищі. Туристи можуть відвідати усі ці місця і прогулятися ними.



Зйомки "Буремного перевалу" відбувалися у Йоркширських долинах / Фото AP

Рідне село Бронте заполонили туристи: що там відбувається?

Село Гаворт у Західному Йоркширі колись було домівкою відомої родини Бронте. Напередодні виходу фільму його вулиці заполонили туристи. Як пише Daily Mail, люди масово сюди приїжджають, щоб зробити фото на тлі вузьких брукованих вулиць та кам'яних будинків.

Місцеві мешканці обурюються недолугістю туристів, які вважають, що їхнє село несправжнє і є всього лиш знімальним майданчиком. Насправді ж у Гаворті живе близько 7 тисяч людей. Зараз вони страждають через відсутність місць для паркування і галасливих туристів.

Туристи масово їдуть у Гаворт / Фото @Bronteeverafter

