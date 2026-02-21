Действие "Грозового перевала" разворачивается в живописной сельской местности Йоркшира. Именно поэтому, когда начались съемки последней экранизации, производство вернулось к месту рождения классического романа. Об этом сообщает Express.

Где увидеть локации из фильма "Грозовой перевал"?

Хотя действие романа Эмили Бронте происходило преимущественно на Йоркширских вересковых пустошах, вблизи ее резиденции, но съемки происходили в долинах. Чаще всего на экране зрители могут увидеть долину Свейлдейл, которая относится к национальному парку Йоркшир-Дейлс. Ее считают одной из самых нетронутых и красивых долин региона.

Актеры много времени работали на открытых съемочных площадках. Главным местом съемки в Свейлдейле являются руины – остатки наследия свинцово-горного дела Йоркшира начала 19 века. Также в кадрах можно было заметить фабрику Old Gang.

Момент, когда Марго Робби идет в свадебном платье, снимали в поле возле извилистой тропы Боулдершоу Лейн. Героев, которые блуждают по полю, снимали на Мелбекской пустоши. Туристы могут посетить все эти места и прогуляться по ним.



Съемки "Грозового перевала" происходили в Йоркширских долинах / Фото AP

Родное село Бронте заполонили туристы: что там происходит?

Село Гаворт в Западном Йоркшире когда-то было домом известной семьи Бронте. Накануне выхода фильма его улицы заполонили туристы. Как пишет Daily Mail, люди массово сюда приезжают, чтобы сделать фото на фоне узких мощеных улиц и каменных домов.

Местные жители возмущаются нелепостью туристов, которые считают, что их село ненастоящее и является всего лишь съемочной площадкой. На самом деле в Гаворте живет около 7 тысяч человек. Сейчас они страдают из-за отсутствия мест для парковки и шумных туристов.

Туристы массово едут в Хаворт / Фото @Bronteeverafter

