Які локації зі зйомок "Бріджертонів" можна відвідати у реальному житті?

Ось сім міст в Англії, де можна відчути атмосферу "Бріджертонів".

1. Лондон

Столиця Британії пропонує шанувальникам серіалу безліч знакових локацій. Обов'язковий пункт – палац К'ю та Королівський ботанічний сад, знайомі глядачам за приквелом "Королева Шарлотта". Саме тут мешкали король Георг III та королева Шарлотта, а сьогодні палац працює як музей.

Також варто зазирнути до Hatchards – найстарішої книгарні Лондона, заснованої у 1797 році, та церкви Святого Джеймса на Пікаділлі, де знімали драматичну весільну сцену другого сезону. Серед інших локацій – Будинок королеви в Гринвічі, Старий Королівський військово-морський коледж і, звісно, палац Хемптон-Корт, де знімали численні сцени в садах і внутрішніх дворах.

2. Чатем

За годину їзди від Лондона розташоване місто Чатем. Тут знімали сцени на брукованих вулицях, де прогулювалися герої серіалу, а також у історичній верфі Чатема, яка стала фоном для боксерського залу з першого сезону.

3. Бат

Елегантний Бат на південному заході Англії відіграє одну з ключових ролей у серіалі. Його грузинська архітектура та "золотий" камінь ідеально замінили Лондон епохи Регентства.

Серед найпопулярніших локацій – музей Холборна, відомий як будинок леді Денбері, Royal Crescent, який слугував фасадом будинку Фезерінгтонів, а також The Pump Room, де можна випити післяобідній чай у стилі Бріджертонів.

4. Йорк

На північному сході Англії розташований замок Говард, який у серіалі став маєтком Кліведон – місцем медового місяця Саймона і Дафни. Окрім прогулянок садами, тут доступні круїзи озером та сімейні активності.

5. Оксфордшир

У третьому сезоні з'явилася нова локація – Kingston Bagpuize House / Gardens, знайома також за серіалом "Абатство Даунтон". Ще одна знакова пам'ятка – палац Бленхейм, об'єкт спадщини ЮНЕСКО, який у "Бріджертонах" "зіграв" Букінгемський палац.

Палац Бленхейм протягом року стає майданчиком для різноманітних масштабних подій: від святкових фестивалів і сімейних заходів до історичних реконструкцій та гастрономічних свят. Актуальний календар подій, дати та деталі відвідування можна знайти на офіційному сайті палацу.

6. Суррей

У графстві Суррей знімали сцени першого сезону, зокрема сімейний пікнік Фезерінгтонів у парку Пейнсхілл. Це місце поєднує історичні пейзажі з сучасними розвагами для туристів.

7. Бакінгемшир

Claydon House, заміський будинок 18 століття, з'являється у третьому сезоні серіалу. Особливість локації – інтерактивні екскурсії, де відвідувачам дозволяють торкатися меблів і буквально "проживати" історію.

