Де в Японії відкриють готель на місці колишньої в'язниці?

У місті Нара, префектура Нара, Японія, 25 червня 2026 року відкриє свої двері унікальний розкішний готель HOSHINOYA Nara, створений на базі колишньої в'язниці Нара. Це перший подібний проєкт у країні, де історична будівля отримала нове життя, зберігши автентичність та історичну цінність.



Готель пропонує 48 люксів, кожен із яких створений шляхом об'єднання 9 – 11 колишніх одиночних камер. Номери розділені на зони для сну, відпочинку та трапез, а інтер'єри поєднують столітню червону цеглу, сталеві опори та оригінальні клітинні блоки з сучасним дизайном і першокласними меблями. У колишньому крилі утримання відкриють елегантну їдальню з японсько-французькою кухнею, що поєднує західні техніки приготування зі смаком японських традицій.

Поряд із готелем відкриється Музей в'язниці Нара (27 квітня 2026 року), присвячений історії будівлі та її культурній спадщині. Це дозволить денним відвідувачам ознайомитися з архітектурою та історією, навіть якщо вони не зупиняються в готелі.

Колишня в'язниця була введена в експлуатацію у 1908 році як частина модернізації судової системи Японії в період Мейдзі (1868 – 1912). Архітектор Кейдзіро Ямасіта спроєктував будівлю з центральною сторожовою баштою та крилами, що розходяться, за системою Хавіленду – такий план залишився символом сучасної кримінальної історії Японії.

Бронювання вже відкрито, тож, якщо ви хочете отримати можливість першими відвідати готель, переходьте на офіційний сайт готелю.

Які є ще незвичайні готелі?