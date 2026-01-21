Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Britannica.

Де розташований один із найнебезпечніших маршрутів світу?

Дар'єнський розрив (Darien Gap) – це приблизно 100-кілометрова ділянка без дороги на Панамериканському шосе, яке в іншому випадку з'єднує Аляску з півднем Аргентини. Ця територія розташована серед густих боліт і тропічних лісів регіону Дар'єн, що охоплює схід Панами та північний захід Колумбії.

Попри надзвичайну складність і небезпеку для перетину, Дар'єнський розрив залишається єдиним суходільним шляхом між Північною та Південною Америкою. У 19 столітті він став ключовим маршрутом для мігрантів, які прямують на північ до США та Канади.

Яка його історія створення?

Регіон Дар'єн, розташований на Панамському перешийку між Карибським морем і Тихим океаном, здавна приваблював європейських колонізаторів. Тут у 1510 році було засноване одне з перших іспанських поселень на американському континенті Санта-Марія-ла-Антигуа-дель-Дар'єн. Згодом колоністи покинули його та заснували Панама-Сіті.

Через складний клімат, густі тропічні ліси, мангрові болота й важкодоступну місцевість регіон так і не був густо заселений. У Дар'єні традиційно мешкали корінні народи: ембера, вунаан та куна, які жили невеликими поселеннями, розкиданими по лісах.

Чому там немає дороги?

Ідея з'єднати Північну й Південну Америку єдиним шосе з'явилася ще у 1920-х роках. У 1937 році 14 країн, зокрема США, підписали угоду про будівництво Панамериканського шосе. До 1970-х років більшість маршруту було збудовано за винятком Дар'єнського регіону.

Дар'єнський розрив / фото CNN

Проєкт дороги тут зупинили через екологічні ризики, загрозу знищення тропічних лісів, порушення способу життя корінних народів, а також через побоювання поширення ящуру серед худоби. Додатково звучали аргументи, що дорога може сприяти наркотрафіку та нелегальній міграції.

Дар'єнський розрив вважається одним із найнебезпечніших міграційних шляхів на планеті. У 2023 році офіційно зафіксували щонайменше 141 смерть, однак реальна кількість, ймовірно, значно більша.

Мігранти стикаються з сильними дощами, повенями, зсувами ґрунту, небезпечними річками, нестачею питної води та тропічними хворобами. Регіон також населений крокодилами, отруйними зміями й комарами – переносниками малярії та денге. Окрему небезпеку становлять густі зарості пальм чунга з гострими шипами, які спричиняють важкі й інфіковані поранення.

До природних загроз додаються й людські: діяльність контрабандистів, злочинних угруповань, торговців людьми та озброєних формувань, які користуються віддаленістю й слабким контролем території.

Перехід через Дар'єн – це зовсім не справа кількох годин. Подорож може тривати кілька днів або навіть тижнів, залежно від сезону. Запаси їжі та питної води швидко вичерпуються, особливо у тих, хто вирушає в дорогу з мінімальним спорядженням, пише IFRC.

Які ще локації є небезпечними?