Визначили цей тренд, його називають Whycation, наприкінці 2025 року, тоді дослідження мережі Hilton детально розкрило, як саме змінюються пріоритети людей під час планування відпусток. Згодом з'явилися й практичні підтвердження того, як Whycation трансформує світ туризму.

Туристи у 2026 році обирають подорожі з причиною: про що мовиться?

Hilton у партнерстві з Ipsos провели глобальне наукове опитування 14 тисяч мандрівників із 14 країн світу. До результатів додали й власні дані компанії – від понад 5 тисяч членів команди, а також відгуки 1000 учасників програми лояльності мережі.

Результати показали, що туристи підтримають зліт тренду Whycation (Вайкейшн = Why, чому чи навіщо + Vacation, відпустка), який говорить про те, що поїздками керуватимуть емоційні мотиви – прагнення відпочити, бажання відновити зв'язок та набути змістовного досвіду. Спокій і культура стають пріоритетами.

Дійсно, після років подорожей за принципом "чим більше, тим краще", 2026 ознаменував перехід до більш усвідомленого туризму. Мандрівники шукають пригод, які відбивають їхню особистість та цінності – чи то спокійний відпочинок, чи то ностальгічні поїздки, сформовані дитячою уявою та сімейними традиціями, чи подорожі, натхненні особистими захопленнями.

У 2026 році мільйони людей по всьому світу, збираючись у відпустку, ставлять собі не звичне запитання: "Куди їдемо?", – а зовсім інше: "Навіщо їдемо?" Це не лінгвістична забавка – а принципово новий підхід до подорожей.

Тиша, сім'я, особисті сенси: що варто знати українцям про Whycation вже зараз?

Тобто загалом Whycation – це глобальний рух, в основі якого лежить не з визначення пункту призначення, а мотивація. Причім вона може бути абсолютно різною, аж до протилежної. Скажемо більше, Whycation вже поділили на кілька субтрендів, пише Euronews, як-от:

Hushpitality, тихе гостювання. Тобто мандрівники у 2026 році свідомо обирають місця, де можна сховатися від інформаційного шуму. Нову подорож досить часто люди сприймають як втечу – майже половина опитаних прагнули створити простір для особистого часу, для соло-відпочинку до або після сімейних відпусток хоч би на пару днів.

Соло-мандрівки у справах . Понад чверть бізнес-мандрівників активно шукають можливість побути наодинці під час робочих поїздок. Понад половина респондентів стверджують, що охоче вирушили б у робоче відрядження, аби просто відпочити від родини чи партнера. А 19% взагалі обирають сон замість спілкування з колегами.

Inheritourism, спадковий туризм. Він фіксує вплив батьківського досвіду на туристичні вибори дітей та онуків. Аж три чверті тих, хто подорожує з дітьми чи онуками, планують залучати тих до планування відпустки, і ще більше погоджуються, що саме діти надихають їх шукати нові враження під час мандрівок.

Сімейний Playtime Unplugged. 84% мандрівників планують шукати можливості для спільного дозвілля з родиною, а 58% батьків і дідусів та бабусь свідомо ініціюють "час без екранів" під час відпустки.

Як бачимо, загальна тема Whycation у 2026 році – це повільні, усвідомлені мандрівки, бажано з вимкненими сповіщеннями. Мандрівники все більше будують маршрути навколо свого "чому", зосереджуючись на тому, як подорож впливає на них самих і на місця, які вони відвідують. І дедалі помітнішою стає чітка еволюція мотивацій мандрівників від кількості до якості, від місць до мети.

Цікавий факт: у lodgingmagazine.com підмітили ще один спосіб, у який мандрівники бережуть відчуття комфорту під час подорожі – це самостійне приготування їжі. Несподівано, але майже половина людей прагне у відпустці зберегти свою домашню рутину – чи це означає готувати їжу, чи, наприклад, брати з собою домашніх тварин.

Які туристичні тренди та напрямки визначатимуть подорожі у 2026 році?

Тренди трендами, та плануючи відпочинок на майбутній сезон, чимало мандрівників часто орієнтуються на нетипові формати та унікальний досвід. Одним із провідних напрямів стає так званий сет-джетинг – паломництво до місць зйомок культових фільмів та серіалів, до прикладу, у Великій Британії, Греції та Хорватії. А проте країни, які будуть у тренді для подорожей, можуть і відрізнятися від очікуваних.

Водночас соціальні мережі активно диктують моду на нові географічні відкриття. Користувачі дедалі частіше шукають альтернативні маршрути й замість переповнених мегаполісів обирають затишні європейські містечка чи екстремальні одноденні поїздки. Проте тут важливо не піддаватися сумнівним віянням – бо існують певні небезпечні туристичні тренди, які можуть зіпсувати відпустку.