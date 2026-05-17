А це означає, що на деяких європейських курортах можна очікувати ще більшу кількість туристів із країни-агресора. З посиланням на Euractiv і не тільки розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Єгипет без росіян: на якому курорті країни не зустрінеш "сусідів"

ЄС видав росіянам сотні тисяч віз попри війну в Україні: які країни "постаралися" найбільше?

Ці дані для загалу конфіденційні, але журналісти змогли дізнатися, що у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 тисяч заявок на шенгенські візи. Це майже на 8% більше, ніж у 2024. Ба більше, країни ЄС, попри тривалу війну в Україні, видали аж понад 620 тисяч віз, з яких 477 тисяч – туристичні.

Примітно, що ця цифра перевищує навіть довоєнний 2021 рік, коли росіянам дали 520 тисяч шенгенських віз. І от цікаве питання – які країни у лідерах із видачі туристичних віз росіянам? Виявляється, їх три – це Франція, Іспанія та Італія.

Разом вони опрацювали майже три чверті всіх візових заявок із Росії. І саме Франція видала найбільшу кількість дозволів, а ще й показала найрізкіше зростання – мовиться про понад 23% порівняно з 2024 роком.

Цікаво, що приблизно така сама ситуація була і станом на літо 2025 року. Про це розповідали на visitukraine.today, наводячи також думку посла України в ЄС Всеволода Ченцова: дивно бачити таку статистику, особливо з огляду на те, що росіяни часто "впевнені, що воюють із Заходом".

Поки ЄС видає їм візи, багато росіян підтримують російську агресію проти України: дивіться відео united24.media

У яких країнах Європи росіяни "окуповують" курорти?

Що ці цифри означають на практиці? Якщо нинішня тенденція збережеться, 2026 може стати роком рекордного повернення росіян на європейські курорти – принаймні у Франції, Іспанії та Італії.

Тож французька Рів'єра, озера північної Італії та пляжі іспанської Коста-Брави й Малаги, які були найпопулярнішими напрямками для росіян, будуть "окуповані" ними ж і цьогоріч, у 2026. Відтак українським туристам варто це враховувати, обираючи місце відпочинку для себе.

До слова, тут само у списку Греція та Угорщина, вони багато віз видають росіянам. На 2026 рік, за прогнозами туроператорів, туристичний потік із Росії у ці регіони зростатиме.

Отже, найвищі шанси зустріти росіян серед усіх країн Європи – у Франції, Іспанії, Італії. І трохи менші, але все ж значні – у Греції та Угорщині.

Якщо обираєте країну для відпустки, ось цікава добірка: дивіться відео ONWorldTravel

А де у Європі російським туристам не раді?

Що ми можемо побачити на іншому полюсі, тобто які країни вважають візову лібералізацію для росіян загрозою? Це, звісно, Литва, Латвія та Естонія – вони просто не приймають туристів (окрім гуманітарних та сімейних випадків) із Росії навіть за наявності шенгенської візи.

Сусідня Фінляндія також закрила кордон для російських туристів. Польща запровадила жорсткі обмеження на в'їзд для росіян, а Чехія суттєво ускладнила процедуру отримання ними віз – очікування триваліші, а перевірки жорсткіші.

Цікаво, що самі росіяни не раді своїй країні у плані внутрішнього туризму. Як справедливо зазначали на szru.gov.ua, у Росії помітна загальна деградація туристичної привабливості. На жаль, це також означає й те, що росіяни будуть все дужче "прориватися" у Європу.

Яка ситуація з росіянами у популярних серед українців Туреччині та Єгипті?

Українці дуже люблять Туреччину, адже вона вражає різноманіттям курортів від Антальї до Бодруму та Стамбула. Але вона само є й абсолютним фаворитом серед росіян – у 2025 році цю країну відвідали під 7 мільйонів туристів із Росії, це десь 13% від загалу.

Німеччина була найбільшим ринком для єгипетських курортів, але у 2025 році Росія, схоже, її випередила. Українці, які хочуть відпочити на Червоному морі без поганого сусідства, можуть розглянути Марса-Алам – курорт на півдні Єгипту, традиційно орієнтований на європейців, ще й прямих рейсів із Росії туди нема.