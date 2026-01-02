Про деякі популярні у 2025 році тренди краще забути у 2026-му. Насправді вони можуть створити цілу купу проблем. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Visit Ukraine.

Читайте також Куди поїхати за справжньою зимовою казкою: експерти одностайно назвали одне місце

Про які туристичні тренди варто забути у 2026 році?

Прибуття в аеропорт в останню хвилину

У соцмережах є багато роликів, де пасажири прибувають в аеропорт всього за 15 – 20 хвилин до вильоту. Вони хочуть показати, що ідея про те, що в аеропорт треба приїжджати заздалегідь вже застаріла – мовляв, можна не витрачати час на очікування, а виїхати пізніше. Такі відео набирають мільйони переглядів і коментарів, та насправді несуть дуже небезпечну ідею.

Ви ніколи не можете знати, наскільки завантажений аеропорт і скільки часу доведеться проходити всі етапи перевірки. Успіх історій з соцмереж залежить виключно від випадковості. У реальності ж запізнення на реєстрацію означатиме втрату квитка і зірвані плани.

Одноденні поїздки

Через повномасштабну війну і закриті аеропорти серед українців не дуже популярні одноденні поїздки в інші країни – реалізувати такий задум доволі складно. Однак у світі тренд на ранковий виліт в іншу країну і повернення додому ввечері став дуже популярним. Його описують як спосіб перезавантажитися і вирватися з рутини.

Насправді така коротка подорож більше виснажує, ніж надихає. Ви просто не встигаєте побачити нове місто й відчути його атмосферу.

Подорожі у небезпечні регіони

Туристи-екстремали популяризують поїздки до регіонів з підвищеним рівнем небезпеки. Мовляв, так можна побачити справжній світ без прикрас і отримати унікальний досвід. Правда у тому, що така подорож може стати фатальною – туристів можуть затримувати без жодних пояснень, викрадати тощо. Не варто зневажати власною безпекою і необдумано йти на ризики.

Відмова від навушників у публічних місцях

Якщо не хочете дратувати усіх довкола, то ніколи не повторюйте цей тренд. Дивитися відео у публічних місцях на повну гучність – це зневажати інших людей. Те, що для однієї людини здається дрібницею, для решти часто перетворюється на справжній дискомфорт.

Які тревел-тренди прогнозують на 2026 рік?

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу" Наталія Якименко розповіла 24 Каналу про популярні туристичні тренди на 2026 рік. Серед них:

зростання попиту на авторські та тематичні подорожі;

солоподорожі;

Азія, як новий популярний туристичний напрямок;

напрямки без російських туристів.

Водночас ресурс Expedia встановив найпопулярніші напрямки для подорожей по всьому світу у 2026 році. У списку опинилися Біг-Скай у США, Окінава в Японії, Сардинія в Італії, острів Фукуок у В'єтнамі тощо. Саме ці місця приваблюватимуть найбільше мандрівників.