У цій статті 24 Канал зібрав головні тренди, які визначатимуть, як і куди ми подорожуватимемо у 2026 році.

Нові формати й напрямки: які тренди у подорожах прогнозує турагентка?

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу" Наталія Якименко з власного досвіду виокремила ключові тренди у подорожах на 2026 рік. Вона розповіла нам про те, на які напрямки й формати варто звернути увагу.

1. Зростання попиту на авторські та тематичні подорожі

Все частіше клієнти турагентки обирають авторські тури з експертами або інфлюенсерами, а також тематичні формати. Наприклад, фітнес-тури, ретрити, гастрономічні тури, подорожі навколо мистецтва чи культури.

Для людей важливим стає не просто маршрут, а зміст, спільнота та унікальний досвід, який неможливо повторити самостійно,

– пояснила Наталія.

2. Соло-подорожі як нова норма

Помітно зросла кількість соло-бронювань. Люди подорожують наодинці не через відсутність компанії, а як свідомий вибір: для перезавантаження, особистого розвитку або глибшого занурення в країну.

До слова, про це говорить і агенція Intrepid Travel, яка організовує подорожі для груп самостійних мандрівників. За їхніми даними, за останні два роки значно зросла кількість жінок зрілого віку, які обирають самостійні подорожі, але за організацією звертаються до фахівців. Такий тренд агенція пояснює тим, що жінки, які все життя доглядали за дітьми й думали про кар'єру, хочуть нарешті присвятити час лише собі. Тому вони залишають чоловіка і дітей вдома і вирушають у подорож.

3. Ніяких "руссо турісто"

Окремо варто відзначити запит на напрямки без російських туристів – для багатьох це принципова позиція. Саме тому влітку здебільшого варто обирати європейські курорти.

Зверніть увагу! Якщо ви мріяли про Червоне море з його красивим кораловим рифом, але відмовлялися від Єгипту через росіян, то ми маємо гарну новину. Раніше туристична агентка Олена Матвіяс розсекретила 24 Каналу курорт у Єгипті, де немає росіян. Це – Марса-Алам. Річ у тому, що сюди не літають чартери з Росії, а тому громадяни цієї країни обирають зручніші у логістиці Шарм-еш-Шейх та Хургаду.

4. Новий трендовий напрямок – Азія

Останнім часом значно збільшився інтерес до екзотичних країн, особливо Азії. Це найпопулярніший напрямок взимку для тих, хто хоче з холоду потрапити в літо.

Абсолютним відкриттям і хітом став В'єтнам, зокрема острів Фукуок, який приваблює балансом природи, сервісу та ціни,

– додала Якименко.

4. Формати, що втратили актуальність

Практично повністю зник формат коротких турів, "лонґ-вікендів" і гарячих путівок з вильотом "завтра". Не через відсутність запиту. Це просто стало неможливо і недоцільно в сучасних умовах України, коли добирання до найближчого аеропорту займає один день.

5. Нові вигідні напрямки та логістика

Серед нових перспективних напрямків влітку – Корфу та Майорка з вильотом із Кишинева. Це рішення продиктоване не лише цінами, а й логістикою: багато туристів більше не готові летіти з Варшави через складні та довгі черги на кордоні. Кишинів стає пріоритетною точкою виїзду, хоча кількість напрямків звідти поки обмежена.

Водночас з Варшави у 2026 році очікуємо Мінорку – надзвичайно красивий і поки недооцінений напрямок, який має всі шанси стати новим фаворитом серед поціновувачів автентичного Середземномор'я,

– розповіла Наталія.



Які міста і країни будуть найпопулярнішими серед туристів у 2026 році?

Ресурс Expedia проаналізував пошукові дані та встановив найпопулярніші напрямки для подорожей по всьому світу у 2026 році. У рейтинг потрапили такі локації:

Біг-Скай у штаті Монтана, США;

Окінава, Японія;

Сардинія, Італія. До речі, Сардинію також визнали найкращим напрямком для сімейної подорожі з дітьми у 2026 році;

Фукуок, В'єтнам;

Савоя, Франція;

Форт-Волтон-Біч, США;

Уклулет, Канада;

Котсволдс, Велика Британія;

Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика;

Хобарт, Австралія.



ШІ, ніяких соцмереж і авто замість літака: які тренди у подорожах прогнозує BBC?

Видання BBC з посиланням на дані провідних світових готельних груп, туристичних фірм та прогнозистів також назвало 6 трендів, які визначатимуть подорожі у 2026 році.

1. "Тихі подорожі". Наступного року домінуватиме тренд на "тихі подорожі", іншими словами – цифровий детокс. Туристи більше не хочуть публікувати кожен свій крок у соцмережах, бо відчувають втому від екрана. Все більше людей взагалі відмовляються від соцмереж на час відпочинку, щоб повністю перезавантажитися.

2. Штучний інтелект для планування. ШІ так глибоко інтегрувався у наше повсякденне життя, що не оминув і сферу подорожей. Прогнозується, що туристи все більше використовуватимуть ШІ для планування своїх мандрівок.

3. Ніяких рішень у подорожах. Багато туристів надають перевагу повністю спланованим подорожам, щоб нічим не перейматися і нічого не вирішувати. Так люди хочуть відпочити від стресу і постійного розв'язання питань як вдома, так і на роботі.

4. "Бум" на автомобільні подорожі. Експерти прогнозують зростання попиту саме на довгі автомобільні подорожі замість перельотів літаками. Такі мандрівки поєднують у собі відвідування цікавих місць та смачних ресторанів дорогою. Для українців цей тред особливо актуальний, оскільки добиратися до аеропорту може бути довго і виснажливо.

5. Персоналізація, а не універсальність. Туристи більше не хочуть вирушати в універсальні подорожі, а прагнуть підібрати мандрівку конкретно під свої бажання. Наприклад, популярними є подорожі під певний період у житті – розлучення, ретрит у період менопаузи, шлюбний ретрит тощо.

6. Популярні локації більше не в тренді. Туристи хочуть відкривати для себе нові автентичні локації, а тому обирають менш популярні міста для мандрівок. У світі зростає інтерес до Толедо в Іспанії, Бранденбургу у Німеччині та навіть Іраку.

Подорожі у 2026 році дедалі більше залежать не від моди на конкретні країни, а від того, як змінюються самі туристи та їхні очікування. Розуміння тенденцій допомагає не лише краще спланувати наступну поїздку, а й уникнути розчарувань, обравши формат подорожі, що справді відповідає вашим потребам.