Що означає новий тренд на подорожі серед жінок?

В агенції Intrepid Travel, яка організовує подорожі для груп самостійних мандрівників, розповіли, що кількість бронювань за останні два роки зросла на 20%. 62% усіх бронювань здійснюють саме жінки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Guardian.

Читайте також Цей острів стане трендом серед українців: куди варто полетіти на море вже в грудні

Директорка Intrepid Travel у Великій Британії Джоанна Рів розповіла, що самостійні мандрівки стали дуже популярними серед жінок віком 45 – 60 років. Після багатьох років роботи та виховання дітей вони хочуть нарешті відпочити і приділити час собі.

Ці жінки хочуть не залежати від бажань свого партнера чи дітей, а планувати відпустку виключно так, як хочеться їм.

Вони, як правило, обирають місця, де можуть познайомитися з різними культурами – Марокко, Індія, Перу. Але також насолоджуються активними пішими прогулянками чи велосипедними поїздками по Європі,

– розповіла Джоанна Рів.

Компанія Jules Verne, яка також організовує соломандрівки по всьому світу, узагалі заявила, що кількість бронювань зросла вдвічі.

"Ми бачимо дедалі більше людей, які впевнено вирішують подорожувати групою, але самостійно, а не з сім'ями. Для цього ринку з'являється більше продуктів", – додали у компанії.

Зверніть увагу! Досвідчена мандрівниця Емілі Лакстон часто подорожує одна. Вона назвала 5 міст світу, які найкраще підійдуть для соломандрівки.

Як безпечно подорожувати наодинці?

50-річна Ліз Перрі самостійно об'їздила 70 країн світу і поділилася порадами з Daily Mail, як жінкам безпечно і цікаво подорожувати світом. Перш за все, вона радить залишатися у хостелах, оскільки там можна познайомитися з новими людьми, які розкажуть вам про цікаві й маловідомі місця та маршрути. Крім того, це чудова можливість для комунікації, адже іноді у самостійних мандрівках буває самотньо.

З міркувань безпеки мандрівниця часто бронює хостели виключно для жінок, які шукає на сервісі Generator.

Також важливо уникати рейсів з вильотом або прильотом вночі. По-перше, ви витратите купу грошей на добирання у місто, а, по-друге, ходити самій темними вулицями – точно не найкраща ідея. Крім того, Ліз не радить витягуват готівку у людних місцях, оскільки це стане наживкою для кишенькових злодіїв.