Видання Travel and Leisure запитало 5 експертів з подорожей про найкращий напрямок, щоб відчути зимову казку, і всі вони назвали одне й те ж місце. Про це повідомляє 24 Канал.

Де шукати "зимову казку"?

За словами експертів, немає кращого місця, щоб відчути справжню магію зими, ніж у Фінляндії. А особливо – в регіоні Лапландія, де "живе" Санта-Клаус.

Тут відчувається безтурботність і спокій. Густі ліси кілька місяців на рік вкриті чистим снігом. Тут також є багата корінна спадщина, яку часто не помічають, чудові місцеві жителі з їхнім відомим сухим скандинавським почуттям гумору та чисте повітря,

– розповів Кріс Бруннінг, співзасновник Untold Story Travel.

Редакторка Travel HerStory Мішель Дженсен радить насолодитися різноманітними зимовими розвагами – атмосферним катанням на оленячих або собачих упряжках, прогулянками на снігоступах, катанням на снігоходах тощо. До того ж тут можна побачити полярне сяйво.

Лапландія чудово підійде для подорожі з дітьми, які будуть в захваті від селища Санта Клауса. Навіть дорослі не зможуть встояти перед атмосферою цього місця.

Оленячі упряжки у Лапландії / Фото Depositphotos

Туристична консультантка Duende Travels Клер Райлі радить поєднати Лапландію з відвідуванням інших фінських міст.

Поєднання кількох днів у Гельсінкі з рештою тижня в арктичній частині країни – це ідеальна подорож: чудова кухня, культура, нічне життя в Гельсінкі, а також чиста доза природи на півночі,

– пояснила Райлі.

Яка погода взимку у Лапландії?

На згадці про Лапландію у туристів виникає важливе питання – а на скільки там холодно і що одягати? За даними Lapland Travel, температура повітря у зимові місяці коливається в межах -5…-30 градусів, а іноді може опускатися навіть до -40 градусів. Саме тому дуже важливо правильно скласти валізу. Експерти радять формувати багатошаровість:

базовий одяг – термобілизна, футболка з вовни (уникайте бавовни, бо вона утримує вологу);

середній шар – теплий флісовий светр або вовняний джемпер;

зовнішній шар – водонепроникна та вітрозахисна зимова куртка, лижні штани, водонепроникні снігові чоботи, балаклава, товсті рукавички, шапка.

Як добратися у Лапландію?

Раніше ми розповідали, як можна добратися з України у Лапландію. Найшвидший спосіб – це літаком з аеропорту Жешува, з якого літають прямі рейси у Рованіємі. До селища Санта-Клауса варто замовити трансфер, дорога близька – близько 10 хвилин.

Також можна відправитися в автобусний тур прямо з України. Оскільки дорога дуже далека, то у програму туру входять зупинки в інших європейських містах, аби туристи могли перевести дух і побачити більше цікавих локацій.