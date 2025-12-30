В Українських Карпатах є низка опцій для мандрівників, де залишитися на відпочинок. Які ціни на готелі у Карпатах на Новий рік та після нього, а також, що можна подивитись навколо – розповідає 24 Канал.

Які ціни на готелі в Карпатах?

Яремче

Це популярне місце серед українських туристів, які приїжджають сюди за засніженими горами, чистим повітрям, гуцульським колоритом, різдвяно-новорічною атмосферою та активними розвагами. Яремче, зокрема такі природні пам'ятки, як-от водоспад Пробій чи Стежка Довбуша, гарантують казкову атмосферу.

Станом на 30 грудня на сайті Booking.com, одному з найбільших у світі онлайн-сервісів для бронювання подорожей, практично не залишилося вільних готелів у Яремче на Новий рік. Ціни на ті, що все ще доступні, коливаються від 3 до 26 тисяч гривень на двох за ніч.

Однак вже після Нового року (2 – 3 січня) – у Яремче значно більше пропозицій зупинитися у готелі, а ціни помірніші – у середньому 3 тисячі гривень за ніч на двох.



Буковель

Найпопулярніший гірськолижний курорт України наприкінці грудня нарешті відкрив свої двері для лижників, внаслідок чого на вихідних 27 – 28 грудня виник аншлаг. Однак Буковель підходить не тільки для катання на лижах чи сноуборді – тут також є чимало розваг для дорослих і дітей, зокрема спа-комплекси, екстремальні гірки та природні пам'ятки.

Цей курорт навряд чи можна назвати бюджетним рішенням для відпочинку, адже вартість готелів у новорічну ніч коливається від 5 до 120 тисяч гривень для двох. Однак вже після Нового року є бюджетні варіанти – від 4 до 15 тисяч гривень за ніч.



Пилипець

Закарпатська область – це популярний напрямок для відпочинку, зокрема й через те, що в регіоні немає комендантської години. Окрім того, тут дещо нижчі ціни на зимовий відпочинок, аніж на курортах Івано-Франківської області, як-от Буковель. Популярним напрямком на Закарпатті є селища Пилипець, Подобовець та Ізки, які розташовані одне біля одного.

Перевагою Пилипця є те, що це ще й гірськолижний курорт, де можна покататися на лижах чи сноуборді. Окрім того, поряд розташований водоспад Шипіт, а завдяки підйомнику можна виїхати на гору Гемба, що на Боржавському хребті.

На Новий рік вільних готелів у цьому районі практично не залишилося, а ціни коливаються від 1 400 до 9 900 гривень за ніч на двох. У перші ж дні нового року (2 – 3 січня) є більше вільних готелів, а ціни все ще помірні.



