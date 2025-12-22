Чим приваблює Славське туристів і чому таке популярне? 24 Канал із посиланням на karpatium.com.ua розповість про нього докладніше.

Чому Славське – рай для лижників, які не шанують автомобілі?

У Славському взимку працюють 30 трас на 5 горах – це Тростян, Погар, Кремінь, Високий Верх і Менчул. Вони є з крісельними та бугельними підйомниками, фрірайдом і сноупарком.

З року в рік курорт приймає рекордну кількість туристів завдяки розширенню трас, новим готелям і стабільному сніговому покриттю.​ А ще й дістатися до нього легко не тільки автомобілем.

Є багато людей, які не шанують подорожі автотранспортом із різних причин. І вони, та й будь-хто інший, можуть скористатися Інтерсіті – тільки треба поспішити, якщо є бажання навідатися до Славського на свята.

Як свідчить сайт booking.uz.gov.ua, "Лижний експрес" №743/744 стартує з Києва близько 6 ранку та прибуває до Славського о 14. Їде він і через Львів – близько 12 ранку.

Як бачимо, зі Львова їхати до Славського всього 2 години, з Києва – 8. Квитки доступні онлайн. Станція кінцева розташована у 5 хвилинах пішки від підйомників Тростяна.

Тростян, зауважимо, – головна гора з 11 трасами, 22 кілометри загальної довжини, крісельним підйомником 2750 метрів заввишки, червоними спусками для профі та новими сніговими гарматами. Прокат спорядження та школи катання працюють щодня.

А от Погар ідеальний для новачків – з пологими трасами, ратраками та нічним катанням. Натомість Високий Верх пропонує фрірайд і швидкісні витяги. А поза сезоном – хайкінг полонинами, квадроцикли, скелелазіння та SPA у садибах.​​

Славське пропонує понад 500 гостинних садиб, кафе з гуцульською кухнею, фестивалі на Тростяні та панорами Карпат. Це вже лідер Львівщини за лижним трафіком, а курорт і далі розвивають, роблячи нові траси, освітлення, велопрокат і екостежки.

