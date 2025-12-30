Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посилання на Hotline Finance.
Де ще покататися на лижах, окрім Буковеля?
1. Драгобрат
Найвисокогірніший український курорт, де сезон триває довше, ніж на інших локаціях. Тут є траси з трамплінами для фрістайлу та школа для початківців. Особливість – це захопливі гірські краєвиди, які роблять відпочинок незабутнім. Що пропонує:
- 20 трас різного рівня складності;
- Три види підйомників: навчальний, бугельний, крісельний;
- Фрірайд-тури та лижна школа;
- Розвинута інфраструктура;
2. Славське
Ідеально підходить для сімей та новачків. Курорт має легкі та складні траси, а також найдовший в Україні крісельний підйомник (2700 метрів). Що пропонує:
- 12 трас різної складності;
- Близько 20 підйомників;
- Можливість замовити інструкторів;
3. Пилипець
Відомий довгими трасами для новачків і професіоналів. Вершина гори Гемба – це місце з найбільшою концентрацією трас. Поряд розташований водоспад Шипіт, який не замерзає навіть узимку. Що пропонує:
- 11 трас загальною довжиною понад 20 кілометрів;
- 7 підйомників;
- Зона для фрірайду та сноубордингу;
4. Плай
Маленький Буковель із розвиненою інфраструктурою та послугами для комфортного відпочинку. Тут є траси для різних рівнів катання та лижна школа. Що пропонує:
- 6 трас до 1200 метрів;
- 2 крісельні підйомники;
- Безкоштовний дитячий підйомник та дитяче містечко;
- Прокат лижного спорядження та лижний сервіс;
5. Буковиця
Молодий курорт із трасами для новачків і досвідчених лижників. Є сноутюбінг та лижна школа. Що пропонує:
- 2 траси;
- Крісельний та бугельний підйомники;
- Сноутюбінг;
- Відкрита лижна школа;
7. Подобовець
Курорт у селі Подобовець, Закарпатська область, розташований у гірському масиві Боржава. Його схили пов'язані з Пилипцем через лісові "труби", що дозволяють лижникам переходити між курортами, пише GorganyPRO. Що пропонує:
- Бугельні підйомники: 1230 метрів, 1250 метрів і 400 метрів;
- Мультиліфт для сноубордистів "Дерсу Узала";
- Траси для новачків і дітей, фрірайд для досвідчених;
- Нічне освітлення, штучне засніження, ратраки;
- Додаткові активності: даунхіл на велосипедах, квадроцикли, йога, SPA;
8. Красія
Розташована на горі Красія (1036 метрів) у селі Вишка, Закарпатська область. Завдяки відсутності залізничного сполучення курорт тихий і малолюдний. Що пропонує:
- 6 підйомників для різного рівня катання, включно з мультиліфтом для сімей;
- Траси для початківців та досвідчених лижників; найдовший спуск – 3,5 кілометрів;
- Додатково: параплан, повітряна куля, санки, тюбінг, катання на конях;
- Спа, лазні, більярд, настільний теніс, житло з видом на гори;
9. Ізки
Курорт у селі Ізки, Закарпатська область, за 20 кілометрів від Міжгір'я. Вважається одним із найекологічніших через чисте повітря та мальовничі пейзажі. Що пропонує:
- 6 трас різного рівня: 2 червоні, 3 сині, 1 зелена (1000 – 3000 метрів, перепад 250 метрів);
- Підйомники: двомісний крісельний та бугельний для початківців;
- Штучне засніження, ратраки;
- Додаткові активності: SPA, баня, чани, йога, медитації, майстер-класи;
10. Яблуниця
Курорт у селі Яблуниця, Івано-Франківська область, за 13 кілометрів від Буковеля. Можливе комбіноване катання між курортами через нову трасу. Що пропонує:
- 9 трас червоного та синього рівня на горах Микулинка, Коза та Дол;
- Підйомники: бугельні та тарілочно-бугельні, перепад висот 44 – 280 метрів;
- Для новачків: оренда спорядження та інструктори;
- Додатково: піші прогулянки, національний парк, Яблунецький перевал, гора Говерла.
Де святкувати Новий рік 2026?
Ми вже розповідали про ідеї святкування Нового року 2026 в Україні. Одними із них є Львів та Кам'янець-Подільський, що забезпечують святкову атмосферу з ярмарками, історичними місцями та культурними програмами.
Або ж, дізнайтесь, де можна зустріти Новий рік 2026 без комендантської години. Наприклад, Закарпаття – це єдиний регіон України, де від початку повномасштабного вторгнення Росії не було комендантської години. Але, відсутність комендантської години не означає "зеленого світла" для гучного святкування. Заборона на використання піротехніки залишається чинною по всій країні без винятків.