Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посилання на Hotline Finance.

Дивіться також Улюблені курорти мільйонерів: які місця обирають для відпочинку багатії

Де ще покататися на лижах, окрім Буковеля?

1. Драгобрат

Найвисокогірніший український курорт, де сезон триває довше, ніж на інших локаціях. Тут є траси з трамплінами для фрістайлу та школа для початківців. Особливість – це захопливі гірські краєвиди, які роблять відпочинок незабутнім. Що пропонує:

20 трас різного рівня складності;

Три види підйомників: навчальний, бугельний, крісельний;

Фрірайд-тури та лижна школа;

Розвинута інфраструктура;

2. Славське

Ідеально підходить для сімей та новачків. Курорт має легкі та складні траси, а також найдовший в Україні крісельний підйомник (2700 метрів). Що пропонує:

12 трас різної складності;

Близько 20 підйомників;

Можливість замовити інструкторів;

Відпочинок у Славську / фото Valentina Zilyeva

3. Пилипець

Відомий довгими трасами для новачків і професіоналів. Вершина гори Гемба – це місце з найбільшою концентрацією трас. Поряд розташований водоспад Шипіт, який не замерзає навіть узимку. Що пропонує:

11 трас загальною довжиною понад 20 кілометрів;

7 підйомників;

Зона для фрірайду та сноубордингу;

4. Плай

Маленький Буковель із розвиненою інфраструктурою та послугами для комфортного відпочинку. Тут є траси для різних рівнів катання та лижна школа. Що пропонує:

6 трас до 1200 метрів;

2 крісельні підйомники;

Безкоштовний дитячий підйомник та дитяче містечко;

Прокат лижного спорядження та лижний сервіс;

5. Буковиця

Молодий курорт із трасами для новачків і досвідчених лижників. Є сноутюбінг та лижна школа. Що пропонує:

2 траси;

Крісельний та бугельний підйомники;

Сноутюбінг;

Відкрита лижна школа;

7. Подобовець

Курорт у селі Подобовець, Закарпатська область, розташований у гірському масиві Боржава. Його схили пов'язані з Пилипцем через лісові "труби", що дозволяють лижникам переходити між курортами, пише GorganyPRO. Що пропонує:

Бугельні підйомники: 1230 метрів, 1250 метрів і 400 метрів;

Мультиліфт для сноубордистів "Дерсу Узала";

Траси для новачків і дітей, фрірайд для досвідчених;

Нічне освітлення, штучне засніження, ратраки;

Додаткові активності: даунхіл на велосипедах, квадроцикли, йога, SPA;

Відпочинок у Подобовці: дивитись відео

8. Красія

Розташована на горі Красія (1036 метрів) у селі Вишка, Закарпатська область. Завдяки відсутності залізничного сполучення курорт тихий і малолюдний. Що пропонує:

6 підйомників для різного рівня катання, включно з мультиліфтом для сімей;

Траси для початківців та досвідчених лижників; найдовший спуск – 3,5 кілометрів;

Додатково: параплан, повітряна куля, санки, тюбінг, катання на конях;

Спа, лазні, більярд, настільний теніс, житло з видом на гори;

9. Ізки

Курорт у селі Ізки, Закарпатська область, за 20 кілометрів від Міжгір'я. Вважається одним із найекологічніших через чисте повітря та мальовничі пейзажі. Що пропонує:

6 трас різного рівня: 2 червоні, 3 сині, 1 зелена (1000 – 3000 метрів, перепад 250 метрів);

Підйомники: двомісний крісельний та бугельний для початківців;

Штучне засніження, ратраки;

Додаткові активності: SPA, баня, чани, йога, медитації, майстер-класи;

10. Яблуниця

Курорт у селі Яблуниця, Івано-Франківська область, за 13 кілометрів від Буковеля. Можливе комбіноване катання між курортами через нову трасу. Що пропонує:

9 трас червоного та синього рівня на горах Микулинка, Коза та Дол;

Підйомники: бугельні та тарілочно-бугельні, перепад висот 44 – 280 метрів;

Для новачків: оренда спорядження та інструктори;

Додатково: піші прогулянки, національний парк, Яблунецький перевал, гора Говерла.

Де святкувати Новий рік 2026?