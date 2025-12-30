Видання Business Insider розповіло, куди на свята їздять багатії на своїх приватних літаках і яхтах, повідомляє 24 Канал.

Де відпочивають мільйонери?

Одна з улюблених теплих локацій мільйонерів – це Карибське море з його райськими широкими пляжами. У ньому вже помітили яхти засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса, кінопродюсера Девіда Геффена та колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта. Експерти вважають, що вони вирушать у Сен-Барт, щоб зустріти Новий рік.

Зверніть увагу! Сен-Барт – це заморська територія Франції у Карибському морі. Цей острів вважають найгламурнішим на всіх Карибах, адже відпочивають тут зірки та мільярдери. На острові є 5-зіркові готелі, брендові бутики, а ще – неймовірна природа. Номер у таких готелях як Eden Rock чи Cheval Blanc стартує від 7 тисяч доларів за ніч. Як зазначає Lonely Planet, на цьому острові є величезні шанси побачити свого кумира просто посеред вулиці. Однак експерти радять поводитися так, наче ви вже не вперше відпочиваєте у Сен-Барті: не варто бігти й просити автограф чи намагатися сфотографувати знаменитість. Тут не заведено так поводитися, адже зірки хочуть почуватися на Сен-Барті комфортно і невимушено.

Взимку багатії обожнюють відпочинок на гірськолижних курортах. У Європі вони обирають швейцарський Сент-Моріц, французький Куршевель тощо. У США популярними є Аспен, Вейл і Карбондейл у Колорадо.

