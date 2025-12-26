Туристичне агентство @_dia_travel назвало Кабо-Верде – новим екзотичним напрямком, про який мало хто говорить. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому Кабо-Верде стає популярним туристичним напрямком?

Кабо-Верде – це невелика країна, яка складається з 18 островів в Атлантичному океані. Вона лежить за 630 кілометрів від західного узбережжя Африки. Тут є все, що треба для ідеального відпочинку на пляжі, – білосніжний пісок, неймовірного кольору океан та мальовничі пейзажі.

Тут точно сподобається тим, хто любить дайвінг, серфінг та прогулянки вздовж океану. Готелі тут є на будь-який смак і більшість з них працюють за системою "все включено". Клімат теплий і сухий цілий рік, а тому відпочинок буде максимально комфортним. Приємний бонус – сюди літають прямі рейси.

Скільки коштує відпочинок на Кабо-Верде?

Користувачка тіктоку @nast.anst розповіла, що витратила на відпочинок на Кабо-Верде всього 1400 євро за двох і це разом з перельотом.

Мене зненавидять любителі Єгипту або Канарських островів взимку, але хтось повинен про це розповісти. Про цю країну чомусь всі мовчать, хоча пляжі тут широкі й не переповнені, їжа смачніша, а атмосфера спокійніша. Тут відчувається, що ти на острові, а не пакетному відпочинку,

– розповіла мандрівниця.

Відпочинок на Кабо-Верде: відео

Зверніть увагу! Острів Сал на Кабо-Верде у рейтингу easyJet Winter Sun Index назвали найкращим зимовим напрямком для відпочинку на сонці. У січні температура повітря на острові прогрівається до +25 градусів, а води в океані – до +22…+24 градусів. Це прохолодніше, ніж влітку, але все одно цілком комфортно для купання.

Які туристичні тренди прогнозують на 2026 рік?

Раніше ми поділилися аналізом трендів у подорожах на 2026 рік. Ось лише декілька з них: