Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Daily Mail.
Где в Японии откроют отель на месте бывшей тюрьмы?
В городе Нара, префектура Нара, Япония, 25 июня 2026 года откроет свои двери уникальный роскошный отель HOSHINOYA Nara, созданный на базе бывшей тюрьмы Нара. Это первый подобный проект в стране, где историческое здание получило новую жизнь, сохранив аутентичность и историческую ценность.
HOSHINOYA Nara / фото Daily Mail
Отель предлагает 48 люксов, каждый из которых создан путем объединения 9 – 11 бывших одиночных камер. Номера разделены на зоны для сна, отдыха и трапез, а интерьеры сочетают столетний красный кирпич, стальные опоры и оригинальные клеточные блоки с современным дизайном и первоклассной мебелью. В бывшем крыле содержания откроют элегантную столовую с японско-французской кухней, сочетающей западные техники приготовления со вкусом японских традиций.
Рядом с отелем откроется Музей тюрьмы Нара (27 апреля 2026 года), посвященный истории здания и его культурному наследию. Это позволит дневным посетителям ознакомиться с архитектурой и историей, даже если они не останавливаются в отеле.
Бывшая тюрьма была введена в эксплуатацию в 1908 году как часть модернизации судебной системы Японии в период Мэйдзи (1868 – 1912). Архитектор Кейдзиро Ямасита спроектировал здание с центральной сторожевой башней и крыльями, расходящимися, по системе Хавиленда – такой план остался символом современной криминальной истории Японии.
Бронирование уже открыто, поэтому, если вы хотите получить возможность первыми посетить отель, переходите на официальный сайт отеля.
Какие есть еще необычные отели?
Мы уже рассказывали о 4 самых эпических отелях мира, которые поразят каждого путешественника. Одним из них является самый глубокий в мире подземный отель под названием "Deep Sleep" открыл свои двери в переоборудованной шахте вблизи Бланау-Фестиниога. Расположенный на глубине около 400 метров под поверхностью, отель предлагает уникальные номера в просторном зале шахты.
Также узнайте о отель, который ранее был посольством США. Он предлагает 144 роскошных люкса, восемь ресторанов и баров, а также спа-центр и фитнес-зоны, хотя отзывы гостей на TripAdvisor указывают на проблемы с обслуживанием.