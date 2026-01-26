Британка Ерін Дебора Вакс побувала у цьому місті й поділилася своїми враженнями з Daily Mail.

Яке місто називають "північною Венецією" і що в ньому побачити?

З Венецією порівнюють Кулдігу, що у регіоні Курземе на заході Латвії. Перед поїздкою мандрівниці обіцяли багато каналів, вузькі бруковані вулички, атмосферні одноповерхові будинки з димарем посередині та червону черепицю. Однак спершу вона була розчарована Кулдігою.

За словами Ерін, ні архітектура, ні атмосфера міста зовсім не нагадують Італію. Але коли вона дійшла до центру Кулдіги, то все зрозуміла.



Через Кулдігу протікає ріка Вента / Фото Daily Mail

Кулдіга – це "скандинавська Венеція". Вона є унікальним зимовим аналогом літнього італійського міста з власною архітектурою та ритмом. Вода тут тече геть усюди – а струмки навіть розділяють будинки замість паркана. Взимку частина струмків і каналів замерзає, а тому Кулдіга нагадує крижане місто.



Струмок протікає поміж будинків / Фото Daily Mail

Взимку Кулдіга тиха і спокійна, а от влітку перетворюється на гамірне містечко. Туристи приїжджають сюди, щоб купатися у спекотні місяці. Головна традиція місцевих мешканців – це святкування дня літнього сонцестояння. Для цього організовують цілий фестиваль – люди голяка бігають мостом через річку Вента, а на даху художньої галереї виставляють оголену статую.

Де розташована Кулдіга: карта

Як пише Visit Kuldiga, у Кулдізі для туристів є чимало пішохідних мальовничих маршрутів. Наприклад, можна прогулятися вздовж річки Вента аж до нового мосту в Кулдізі. Довжина такого маршруту становить 5 кілометрів. Також можна прогулятися до оглядової вежі, з якої відкривається неймовірний вид на все старе місто та річку.

Зверніть увагу! Вентський водоспад у Кулдізі є найширшим у всій Європі. Його ширина становить приблизно 100 – 110 метрів, а під час весняної повені може досягати цілих 279 метрів. При цьому висота у нього невелика – лише близько 1,6 метра.

