Останнім часом цікавість туристів до Страсбурга сильно зростає, пише Express. Лише за останній місяць місто шукали понад пів мільйона людей. Це й не дивно, бо саме Страсбург на різдвяні свята перетворюється на казкове містечко, в якому мріє опинитися кожен.

Чому варто відвідати Страсбург?

Головною гордістю Страсбурга є його історичний центр. Острів Гранд-Іль внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО ще у 1988 році, а район Нойштадт отримав цей статус у 2017 році.

Старе місто захоплює атмосферою середньовічної Рейнської архітектури з вузькими вуличками, чорно-білими фахверковими будинками та каналами, які вражають у кварталі Маленька Франція. Поблизу собору увагу туристів привертають старовинні площі та знаменитий Будинок Каммерцеля.

Та справжнім символом міста залишається Страсбурзький собор – католицька святиня, яку вважають одним із найяскравіших прикладів готичної архітектури в Європі. Собор збудований з червонувато-коричневого пісковику з гір Вогези. Будівлю помітно за багато кілометрів – з ельзаських рівнин, Вогезів та навіть з німецького Чорного лісу по той бік Рейну.

Як виглядає Страсбурзький собор: дивіться відео

Сучасні мандрівники у захваті від Страсбурзького собору. Деякі мандрівники навіть вважають його красивішим за паризький Нотр-Дам. За результатами опитування Saga Holidays, Страсбурзький собор посів друге місце серед найчарівніших соборів Європи, обійшовши Нотр-Дам, що опинився на восьмій сходинці.

Особливістю Страсбурзького собору є унікальний астрономічний годинник, який у реальному часі показує рух Сонця та Місяця, а також відтворює сонячні та місячні затемнення.

Та окрім собору місто зачаровує десятками красивих парків, музеями, старовинними містами, середньовічними церквами та затишними вулицями. Дедалі частіше саме Страсбург входить до списку must-see у Європі.

Яке місто в Європі є недооціненим?

Турин, столиця італійського регіону П’ємонт, визнано Європейською столицею розумного туризму у 2025 році, пише Express. Туристам в Турині рекомендується відвідати Національний музей кіно в будівлі Моле-Антонелліана з панорамними видами на Альпи.

