Останнім часом цікавість туристів до Страсбурга сильно зростає, пише Express. Лише за останній місяць місто шукали понад пів мільйона людей. Це й не дивно, бо саме Страсбург на різдвяні свята перетворюється на казкове містечко, в якому мріє опинитися кожен.
Чому варто відвідати Страсбург?
Головною гордістю Страсбурга є його історичний центр. Острів Гранд-Іль внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО ще у 1988 році, а район Нойштадт отримав цей статус у 2017 році.
Старе місто захоплює атмосферою середньовічної Рейнської архітектури з вузькими вуличками, чорно-білими фахверковими будинками та каналами, які вражають у кварталі Маленька Франція. Поблизу собору увагу туристів привертають старовинні площі та знаменитий Будинок Каммерцеля.
Та справжнім символом міста залишається Страсбурзький собор – католицька святиня, яку вважають одним із найяскравіших прикладів готичної архітектури в Європі. Собор збудований з червонувато-коричневого пісковику з гір Вогези. Будівлю помітно за багато кілометрів – з ельзаських рівнин, Вогезів та навіть з німецького Чорного лісу по той бік Рейну.
Сучасні мандрівники у захваті від Страсбурзького собору. Деякі мандрівники навіть вважають його красивішим за паризький Нотр-Дам. За результатами опитування Saga Holidays, Страсбурзький собор посів друге місце серед найчарівніших соборів Європи, обійшовши Нотр-Дам, що опинився на восьмій сходинці.
Особливістю Страсбурзького собору є унікальний астрономічний годинник, який у реальному часі показує рух Сонця та Місяця, а також відтворює сонячні та місячні затемнення.
Та окрім собору місто зачаровує десятками красивих парків, музеями, старовинними містами, середньовічними церквами та затишними вулицями. Дедалі частіше саме Страсбург входить до списку must-see у Європі.
