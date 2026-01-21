Цікавість до столиць Європи почав зникати у туристів ще минулого року, тому мандрівники у 2026 році залюбки можуть віддавати перевагу менш розкрученим напрямкам, пише Travel off Path.

Головні причини вибору таких міст очевидні – це доступніші ціни, відсутність натовпів та можливість побачити щось справді автентичне. Замість столиць варто навідатися в інші міста, які є також культурними центрами певних країн. У 2026 році експерти виокремили 5 локацій, які формуватимуть нові туристичні тренди.

Куди поїхати замість відомих столиць Європи?

Гент, Бельгія

Це місто стрімко перетворюється на один із найцікавіших напрямків Європи. Туристи все частіше обирають Гант замість перенасиченого Брюсселя. Місто зачаровує середньовічним центром, каналами, стародавнім замком та панорамними видами, а також дзвіницею, що занесена до списку ЮНЕСКО.

Антверпен, Бельгія

Друге за величиною місто країни є ще однією бельгійською зіркою. Серце Антверпена – це Старе місто з площею Гроте-Маркт, яке виглядає неймовірно красиво. Над історичним лабіринтом височіє шедевр готичної архітектури – собор Богоматері.

Барі, Італія

За останній рік італійський Барі продемонстрував вражаюче зростання інтересу серед туристів. Місто є ключовим портом на Адріатичному морі. Історичний центр Барі Векк’я – це лабіринт вузьких вуличок, старовинних романських церков та сімейних тратторій, де досі готують за рецептами, що передаються поколіннями.

Мурсія, Іспанія

Справжнім відкриттям року стала Мурсія – сонячне, спокійне та затишне місто в Іспанії. Місто відоме площею Карденаль-Бельюга та пляжем Плайя-де-Лос-Алькасарес, куди можна дістатися з міста за 40 хвилин.

Сеговія, Іспанія

Завдяки своїй неповторній історичній атмосфері, Сеговія завойовує любов туристів. Місто прославилося величним римським акведуком, готичним собором та колоритним єврейським кварталом. Перлиною Сеговії є Алькасар – середньовічна фортеця, що височіє над містом.

Яке місто в Європі є недооціненим?

Турин, столиця італійського регіону П’ємонт, визнано Європейською столицею розумного туризму у 2025 році, пише Express. Туристам в Турині рекомендується відвідати Національний музей кіно в будівлі Моле-Антонелліана з панорамними видами на Альпи.

