Кожен мріє відвідати всі найвідоміші локації, але часто в теплу пору року вона переповнені туристами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Втім, існує чудове італійське місто, яке ідеально підійде для спокійного відпочинку.

Яке місто в Європі варто відвідати?

Замість того щоб їхати у переповнену людьми Флоренцію й не натрапляти на забиті вулички у Венеції туристичними групами, краще навідатися у мальовниче місто Турин.

Турин є столицею італійського регіону П’ємонт, що відомий приголомшливим альпійським пейзажем. Завдяки своїй культурній спадщині й доступності, місто назвали Європейською столицею розумного туризму у 2025 році.

Багатьом Турин може бути знайомим через Туринську плащаницю – похоронне полотно, в яке було начебто обгорнуте тіло Ісуса Христа після його розп’яття. Плащаницю знайшли у Франції, але в Турині вона зберігається з 1578 року.

Туристам радять в італійському місті відвідати Національний музей кіно, що розташований у Моле-Антонелліана. Ця будівля спочатку була побудована як синагога, а зараз вважається найвищим музеєм у світі. Зі скляного ліфта відкриваються неймовірні панорамні види на Альпи.

Які міста Європи є найкращими для нічного туризму?

Рим визнаний найкращим містом Європи для нічного туризму завдяки його активному нічному життю та безлічі культурних подій, пише Radical Storage. До рейтингу увійшли також Амстердам, Тромсе, Рованіємі та Токіо, відзначені за свою атмосферу, зручність транспортного сполучення та безпеку в нічний час.

