Після затяжної зими мандрівники шукають країну з помірним теплом та великою кількістю ясних днів, пише 24 Канал з посиланням на Express. Для тих, хто планує відпустку на Великдень, пропонуємо 5 найкращих напрямків, куди можна відправитися зі своєю сім’єю.

Куди поїхати у великодню відпустку?

Тенерифе, Іспанія

Острів у квітні вже досить теплий, з ясною погодою, тому сюди можуть навідатися всі, хто хоче відпочити біля океану й познайомитися з усіма родзинками Тенерифе.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Сонячна країна підійде для тих, хто хоче повністю зануритися у лінивий відпочинок. У квітні температура в Єгипті приблизно +30 градусів, а дощів майже немає.

Марракеш, Марокко

Для тих, хто шукає альтернативу класичному пляжному відпочинку – варто навідатися у Марракеш. Цей відпочинок у квітні точно стане незабутнім, оскільки погода ще сприятиме знайомству з містом. Старі квартали, палаци та східні базари зможуть повністю занурити в місцеву культуру.

Сицилія, Італія

У квітні на Сицилії помірна температура, а відсутність величезної кількості туристів робитть її приємною для пізнавання. Сицилія чекає на всіх, хто хоче поєднати морський відпочинок з пізнанням історичних міст та гастрономічним відкриттям. Справжнім задоволенням стане прогулянка поблизу Етни.

Пафос, Кіпр

У квітні в Пафосі доволі тепло й немає надмірної спеки, яка відчувається влітку. Місто підійде для різних прогулянок та екскурсій. Сюди можна планувати відпустку тим, хто хоче затишної атмосфери й відпочинку біля моря.

Які міста Європи є найкращими для нічного туризму?

Рим визнаний найкращим містом Європи для нічного туризму завдяки його активному нічному життю та безлічі культурних подій, пише Radical Storage. До рейтингу увійшли також Амстердам, Тромсе, Рованіємі та Токіо, відзначені за свою атмосферу, зручність транспортного сполучення та безпеку в нічний час.

