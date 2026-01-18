Багато мандрівників вже встигли відвідати Мадейру, але у 2026 році острову прогнозують справжнісінький прорив серед всіх туристичних напрямків, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Мадейра – "європейські Гаваї"?

За версією Tripadvisor’s Travellers’ Choice Awards атлантичний архіпелаг очолив список найпопулярніших туристичних напрямків світу. Мадейра навіть випередила популярні локації й стала одним з найпривабливіших місць для відпочинку.

Впродовж 2025 року туристи залишали відгуки, тож результати ґрунтувалися саме на цьому. Мандрівники високо оцінили природні пейзажі острова, комфортний клімат в будь-яку пору року, самобутню архітектуру й різні активності – від неспішних прогулянок до насичених пригод.

Мадейра славиться долинами, гірськими масивами та унікальною системою пішохідних маршрутів, прокладених вздовж стародавніх водних каналів. На острові є кілометрові вулканічні та золоті пляжі, різкі океанічні урвища й пишна зелень.

А от в прибережних водах Мадейри можна спостерігати за китами й дельфінами, відпочивати на пляжах Кальєти та Машіку чи вирушити до найвідомішої локації – Praia do Porto do Seixal. Завдяки чорному піску, бірюзовій воді, зеленим скелям та водоспадам – це місто є одним із найфотогенічніших на острові.

Ключову роль у популярності Мадейри відіграє її географічне розташування. Архіпелаг розміщений за 500 кілометрів від узбережжя Марокко і ближчий до Африки, ніж до материкової Європи. Саме тому, температура стабільно тепла +25 градусів влітку та +17 градусів взимку.

Зростання туризму відбулося ще й через покращене авіасполучення з європейськими містами. Туристів приваблює тут місцева кухня зі свіжих морепродуктів, тропічні фрукти та автентичні спеціалітети, серед яких знаменита еспетада.

Культурне життя острова теж насичене. Кожного року на Мадейрі проходять масштабні події, що збирають тисячі гостей. У лютому – барвистий карнавал, на початку літа – Атлантичний фестиваль, а восени – фестиваль мадерійського вина.

Усі ці фактори закріпили за Мадейрою статус "європейських Гаваїв", де екзотика легко поєднується з комфортом.

Що варто спробувати на Мадейрі?

Яке місто в Італії варто побачити у 2026 році?

У 2026 році рекомендується відвідати місто Матера в Італії, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, пише на Travel Off Path. Матера, з населенням близько 60 тисяч осіб, приваблює туристів своєю автентичністю, історичними кварталами Сассі та відомими зйомками фільмів.

