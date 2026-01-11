Одне з найменш відвідуваних місць Канарів називають "прихованою перлиною". Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Де відпочити в Іспанії на морі?
Острів Гомера відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою – до +21 градуса в січні. Більшість людей відвідують острів заради його тихої та спокійної атмосфери. Це місце призначене для туристів, які хочуть вибратися на природу та провести більш пригодницький відпочинок.
Острів є другим за розміром на Канарських островах, що означає, що він не є основним туристичним напрямком. Одне з місць, яке обов'язково потрібно відвідати, перебуваючи там, – це національний парк Гарахонай.
Острів Гомера / Фото Relocate to Spain
За даними Relocate to Spain, формування Гомери глибоко вкорінене в її вулканічному походженні, що є характерною рисою багатьох Канарських островів. Зазначається, що вулканічна активність сформувала острів мільйони років тому, в результаті чого утворилися величні скелі та долини, які визначають його сучасний ландшафт.
Якщо ви мрієте відпочити на цьому мальовничому острові, вам, мабуть, цікаво, як туди дістатися. Хоча на Гомері є аеропорт, він обслуговує лише рейси між островами. Це означає, що, щоб дістатися сюди з Європи, вам доведеться пересідати на Тенерифе або Гран-Канарії.
Що подивитися в Іспанії?
Британець Джеймс Сміт вже багато років живе в Іспанії та розповів, що багато туристів насправді оминають найкращі локації, бо просто про них не знають.
У його списку, які варті уваги, є: райони Ель-Борн та Грасія у Барселоні, Пласа Майор та Ла-Латіна у Мадриді, бункери дель Кармель у Барселоні, Форментера біля Ібіци Альтеа або Гвадалест замість Бенідорму.
Якщо ви хочете відпочити на Канарах, то є ще одне місце, яке чудово підходить для відпустки взимку. Ієрро є найзахіднішим і найменшим з семи основних островів Канарського архіпелагу, залишаючись недооціненим місцем для відпочинку.