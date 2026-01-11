Одне з найменш відвідуваних місць Канарів називають "прихованою перлиною". Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Іспанії на морі?

Острів Гомера відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою – до +21 градуса в січні. Більшість людей відвідують острів заради його тихої та спокійної атмосфери. Це місце призначене для туристів, які хочуть вибратися на природу та провести більш пригодницький відпочинок.

Острів є другим за розміром на Канарських островах, що означає, що він не є основним туристичним напрямком. Одне з місць, яке обов'язково потрібно відвідати, перебуваючи там, – це національний парк Гарахонай.



Острів Гомера / Фото Relocate to Spain

За даними Relocate to Spain, формування Гомери глибоко вкорінене в її вулканічному походженні, що є характерною рисою багатьох Канарських островів. Зазначається, що вулканічна активність сформувала острів мільйони років тому, в результаті чого утворилися величні скелі та долини, які визначають його сучасний ландшафт.

Якщо ви мрієте відпочити на цьому мальовничому острові, вам, мабуть, цікаво, як туди дістатися. Хоча на Гомері є аеропорт, він обслуговує лише рейси між островами. Це означає, що, щоб дістатися сюди з Європи, вам доведеться пересідати на Тенерифе або Гран-Канарії.

