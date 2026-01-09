Більшість відомих туристичних локацій в Іспанії переповнені, а ціни поблизу – завищені. Саме тому місцеві насолоджуються іншими, менш попсовими місцями. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

Які локація радить побачити мешканець Іспанії?

Райони Ель-Борн та Грасія у Барселоні

Найвідоміша вулиця Барселони Ла Рамбла настільки переповнена туристами, що давно втратила свій шарм. Тут ви не відчуєте справжній іспанський колорит. Ба більше, ця вулиця стала популярним місцем для кишенькових злодіїв, які полюють на гаманці і телефони неуважних туристів.

Джеймс радить зазирнути у Ель-Борн або Грасію, де можна відчути "справжню енергію Барселони". Тут не завищують ціни у закладах, готують смачні страви як для своїх, а милуватися архітектурою можна без сотень людей поруч.

Пласа Майор та Ла-Латіна у Мадриді

Туристи вважають, що площа Пуерта-дель-Соль є типовим мадридським районом, а це абсолютно не так! Щоб по-справжньому зрозуміти Мадрид, треба завітати на площу Пласа Майор та район Ла-Латіна, з традиційними ринками і брукованими вуличками.

Якщо ви мріяли побачити Іспанію, але думали, що це надто дорого, то маємо гарну новину. У списку бюджетних європейських міст опинилося одне іспанське. Це місто розташоване на північному заході країни і називається Пондеведра. У ньому є красива архітектура, готичні будівлі, а ціни у закладах – відносно недорогі.

Бункери дель Кармель у Барселоні

Джеймс не радить йти у відомий парк Гуель через те, що тут відвідувачів обмежують у часі. Краще відвідати бункери Кармеля, з яких відкривається неймовірний вид на всю Барселону. До того – не треба купувати квитки. Місцеві жителі просто обожнюють тут сидіти на заході сонця з келихом вина.

Форментера біля Ібіци

Центральні вулиці Ібіци звісно дуже веселі, але ціни тут завищені, а людей – надто багато на один квадратний метр. Джеймс закликає відвідати сусідній острів Форментера на півночі Ібіці та відчути зовсім іншу атмосферу. Тут є піщані пляжі, кришталево чиста блакитна вода та побілені села, які наче зупинилися в часі.

Альтеа або Гвадалест замість Бенідорму

Бенідорм – це популярний курорт, але, за словами Джейсма, справжнього іспанського приморського життя ви тут не побачите. Краще поїхати у прибережне місто Альтеа або ж гірське село Гуадалест.

Поговоріть з господарями вашого помешкання про те, де вони їдять і п'ють. Місцеві жителі рідко вас підведуть, і ви відкриєте для себе місця, які путівники повністю пропускають,

– радить британець.

Де в Іспанії покататися на лижах?

У більшості туристів Іспанія асоціюється з теплом і пляжним відпочинком. Та насправді взимку тут можна навіть покататися на лижах. За 150 кілометрів від Валенсії є гірськолижний курорт Aramón Valdelinares.

Сезон тут триває з грудня по березень залежно від того, скільки випаде снігу. Курорт лежить у горах Сьєрра-де-Гудар на висоті від 1700 до 2024 метрів. Денний скіпас обійдеться у 45 євро.