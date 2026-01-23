Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Andriiutkin.
Який водоспад названий на честь Путіна?
У Чилі існує мальовниче природне диво – водоспад Huilo-Huilo (іспанською вимовляється як "Уїло-Уїло"). Назва походить із мови корінних народів і перекладається як "вода, що безперервно крутиться".
Втім, у соцмережах це живописне місце отримало неочікувану інтерпретацію. Один із користувачів опублікував допис, у якому звернув увагу: якщо спробувати адаптувати назву Huilo-Huilo до української вимови, вона викликає доволі прозору асоціацію з російським диктатором.
Коментатори швидко підхопили жарт, зазначаючи, що така назва "ідеально підходить" Путіну, а гумор автора оцінили сотнею вподобайок. Попри іронічний контекст, сам водоспад залишається унікальним природним явищем і популярною туристичною локацією.
Водоспад Huilo-Huilo / фото TripAdvisor
Туристи на платформі TripAdvisor зазначають, що цей водоспад має дуже гарні краєвиди, тому, якщо є можливість, обов'язково варто його відвідати.
Які є локації України з незвичайними назвами?
Ми вже якось розповідали про селища України зі смішними назвами. Наприклад, село "Борщі" в Одеській області. Як банально б це не було, але назва цього села походить від "борща". Оскільки у 18 столітті в місцевому трактирі варили найсмачніший в околицях борщ.
У статті наведено багато прикладів, ось деякі з них: Шнурки (Донецька область), Каблуки (Чернігівська область), Шуби (Харківська область), Пояски (Житомирська область), Лобкова Балка (Полтавська область).