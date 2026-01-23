Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Andriiutkin.

Дивіться також Де розташоване найменше місто у світі: у ньому живе лише одна людина

Який водоспад названий на честь Путіна?

У Чилі існує мальовниче природне диво – водоспад Huilo-Huilo (іспанською вимовляється як "Уїло-Уїло"). Назва походить із мови корінних народів і перекладається як "вода, що безперервно крутиться".

Втім, у соцмережах це живописне місце отримало неочікувану інтерпретацію. Один із користувачів опублікував допис, у якому звернув увагу: якщо спробувати адаптувати назву Huilo-Huilo до української вимови, вона викликає доволі прозору асоціацію з російським диктатором.

Коментатори швидко підхопили жарт, зазначаючи, що така назва "ідеально підходить" Путіну, а гумор автора оцінили сотнею вподобайок. Попри іронічний контекст, сам водоспад залишається унікальним природним явищем і популярною туристичною локацією.

Дивіться також Де розташований найзагадковіший острів на Землі, на якому ростуть драконові дерева

Водоспад Huilo-Huilo / фото TripAdvisor

Туристи на платформі TripAdvisor зазначають, що цей водоспад має дуже гарні краєвиди, тому, якщо є можливість, обов'язково варто його відвідати.

Які є локації України з незвичайними назвами?