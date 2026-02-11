Це італійське місто визнали найгостиннішим для туристів, і тут ви справді можна почуватися як вдома під час кожної прогулянки його вулицями, зазначає Mirror.

Яке місто в Італії визнали найпривітнішим у світі?

Місто Монтепульчано в Італії визнано "найгостиннішим" у світі. Розташоване серед тосканських пагорбів, має населення близько 14 тисяч. Вузькі вулиці та будівлі зберегли той самий дух Відродження, а центральний Дуомо та ратуша були створені відомими флорентійськими архітекторами.

У Монтепульчано багато різноманітних закладів із високою якістю обслуговування, як пише TripAdvisor. Там можна скуштувати італійську кухню та насолодитися місцевими винами:

Ла Шіачча Дел'опіо – колоритний продовольчий ринок із делікатесами та стравами північної Італії.

Ristorante Ai 4 Venti – затишний ресторан із середземноморською кухнею та романтичною атмосферою.

Вишукані страви в Ristorante Ai 4 Venti / фото TripAdvisor

La Vineria di Montepulciano – маленька винна крамниця з чудовими місцевими винами.

Виноградник Монтепульчано – поєднання італійської кухні та здорових страв серед виноградників.

– поєднання італійської кухні та здорових страв серед виноградників. Таверна ді Фучіле – традиційні страви Центральної Італії в теплій і дружній атмосфері.

Ristorante L'oliveto – класична тосканська кухня з авторським підходом до страв.

Що ще відвідати в Італії?