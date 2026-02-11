Це італійське місто визнали найгостиннішим для туристів, і тут ви справді можна почуватися як вдома під час кожної прогулянки його вулицями, зазначає Mirror.
Яке місто в Італії визнали найпривітнішим у світі?
Місто Монтепульчано в Італії визнано "найгостиннішим" у світі. Розташоване серед тосканських пагорбів, має населення близько 14 тисяч. Вузькі вулиці та будівлі зберегли той самий дух Відродження, а центральний Дуомо та ратуша були створені відомими флорентійськими архітекторами.
Краєвиди міста: дивитись відео
У Монтепульчано багато різноманітних закладів із високою якістю обслуговування, як пише TripAdvisor. Там можна скуштувати італійську кухню та насолодитися місцевими винами:
- Ла Шіачча Дел'опіо – колоритний продовольчий ринок із делікатесами та стравами північної Італії.
- Ristorante Ai 4 Venti – затишний ресторан із середземноморською кухнею та романтичною атмосферою.
Вишукані страви в Ristorante Ai 4 Venti / фото TripAdvisor
- La Vineria di Montepulciano – маленька винна крамниця з чудовими місцевими винами.
- Виноградник Монтепульчано – поєднання італійської кухні та здорових страв серед виноградників.
- Таверна ді Фучіле – традиційні страви Центральної Італії в теплій і дружній атмосфері.
- Ristorante L'oliveto – класична тосканська кухня з авторським підходом до страв.
Що ще відвідати в Італії?
Дізнайтесь, куди поїхати в Італію навесні. Наприклад, березень – це найкращий час, щоб помилуватися архітектурою Риму без натовпів. У цей період ще нема такого напливу туристів, як влітку, а тому не доведеться годинами чекати, щоб підійти до фонтану Треві.
Або ж, дізнайтесь про недооцінені міста Італії. Одним з них є Бергамо, яку ще називають середньовічною перлиною. Зовсім непопулярне містечко, адже його затьмарює сусідній Мілан. Та насправді тут є не менше всього цікавого, а атмосфера не така метушлива як у столиці моди.