Ми продовжуємо нашу рубрику про найкрасивіші місця світу, які радять відвідати українські туристи. У цьому нам допомогли коментарі користувачів платформи тредс під дописом uliana_kh.

Які місця світу є найкрасивішими на думку українських туристів?

Острів Капрі в Італії славиться блакитними печерами та розкішними пляжами, тож це ідеальне місце для романтичних прогулянок та морських екскурсій.

Острів Капрі в Італії / Колаж 24 Каналу, фото uliana_kh

Долина Лаутербруннен у Швейцарії відома величезними водоспадами та мальовничими альпійськими пейзажами, тому тут можна насолоджуватися спокоєм природи та гірськими маршрутами.

Лаутербруннен у Швейцарії / Колаж 24 Каналу, фото zmv93

Озеро Комо в Італії популярне завдяки елегантним віллам і гірському оточенню, прекрасне місце для прогулянок на човні та відпочинку біля води.

Париж у Франції – хоч і класика, але безмежно гарний. Це буквально місто мистецтва, історії та культури з легендарними пам'ятками, ідеальне для гастрономічних турів і романтичних прогулянок.

Калабрія в Італії – це регіон з кришталево чистими пляжами та традиційними селищами, де можна відчути справжній локальний колорит та насолодитися морем. А озеро Гарда (Lago di Garda) є найбільшим озером Італії з мальовничими містечками та гірськими пейзажами. Воно також популярне і для водних видів спорту.

Цікаво, що назва Гарда походить від німецького слова "warte", що означає "спостерігати". Вона пов'язана з фортецею, яка в середньовіччі слугувала однією з ключових оглядових і оборонних точок, розповідається в Lago di garda.

Калабрія, озеро Гарда / Колаж 24 Каналу, фото ilonna___nakhamko

Які ще місця рекомендують побачити українські туристи?