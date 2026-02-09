Для більшості людей Франція автоматично асоціюється з Парижем, але насправді Франція – це значно більше, ніж Ейфелева вежа.

Українська туристка _._.oksa._._ у своєму пості на платформі тредс поділилася враженнями від подорожі до Етрета: "Це щось неймовірне", – пише дівчина. В коментарях десятки мандрівників підтвердили: ця поїздка перевершила всі очікування.

Дивіться також Перевірені українцями: топ найкращих локацій, які варто побачити власними очима

Що відвідати у Франції крім Парижа?

Етрета – невелике прибережне містечко на півночі Франції, яке давно стало символом дикої краси Атлантичного узбережжя. Воно відоме своїми білосніжними крейдяними скелями, драматичними арками над морем і атмосферою, що поєднує природу, мистецтво та літературу. Саме тут народжуються пейзажі, які перевершують очікування навіть досвідчених мандрівників.

Як виглядає Етрета: дивитись відео

Причина 1: заради вражаючих скель

Етрета найбільше відома своїми білими крейдяними скелями, що є частиною узбережжя Кот-д'Альбатра. Їх висота сягає понад 70 метрів, а форма, відточена вітром і морем, створює справді драматичні краєвиди.

Найвідоміші природні утворення розташовані з південного боку, зокрема Falaise d'Aval. Саме тут знаходиться легендарна Aiguille Creuse – "Порожниста голка", пов'язана з історіями про Арсена Люпена. Вздовж скель прокладені пішохідні маршрути, з яких відкриваються захопливі панорами з усіх боків, пише Normandie Lovers. Це одне з тих місць, які обов'язково варто побачити на власні очі.

Причина 2: пейзажі та світло, що надихали художників

Етрета тісно пов'язана з імпресіонізмом. Саме її скелі, галькові пляжі та мінливе світло стали джерелом натхнення для Клода Моне, Ежена Будена та інших митців 19 століття.

Гра світла і тіні, заходи сонця, хмари та зміна сезонів створюють безкінечно різну візуальну картину. Тут хочеться просто зупинитися, видихнути й спостерігати – особливо коли небо трохи затягнуте хмарами.



Сади Етрета / фото TripAdvisor

Причина 3: дивовижні сади Етрета

Сади Етрета – це простір, де мистецтво буквально вплетене в природу. Ландшафтні композиції, сучасні артоб'єкти, дерева й рослини гармонійно поєднуються з панорамними видами на долину та море. Це не просто сад, а справжній мистецький маршрут, який робить Етрету ще більш унікальною.

Дивіться також Понад 500 метрів води до дна, і це не про Комо: де розташоване найглибше озеро у Європі

Причина 4: піші прогулянки вздовж узбережжя

З Етрета починаються маршрути вздовж узбережжя Кот-д'Альбатра, які є частиною знаменитої пішохідної стежки GR21. Вони ведуть до знакових локацій – арки Манепорт, Aiguille Creuse та інших оглядових точок.

Варто пам'ятати, що скелі крейдяні й нестабільні, тож підходити надто близько до краю небезпечно.

Причина 5: локальна кухня та ресторани

Вибір ресторанів тут не такий великий, як в Онфлері, але якість приємно дивує. Серед найпопулярніших закладів:

Bel Ami – для поціновувачів сучасної бістро-кухні;

– для поціновувачів сучасної бістро-кухні; Domaine Saint-Clair – гастрономічний досвід;

– гастрономічний досвід; Dormy House – ресторан із винятковим видом на скелі.

Що ще цікавого побачити у Франції?