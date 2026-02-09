Для більшості людей Франція автоматично асоціюється з Парижем, але насправді Франція – це значно більше, ніж Ейфелева вежа.
Українська туристка _._.oksa._._ у своєму пості на платформі тредс поділилася враженнями від подорожі до Етрета: "Це щось неймовірне", – пише дівчина. В коментарях десятки мандрівників підтвердили: ця поїздка перевершила всі очікування.
Що відвідати у Франції крім Парижа?
Етрета – невелике прибережне містечко на півночі Франції, яке давно стало символом дикої краси Атлантичного узбережжя. Воно відоме своїми білосніжними крейдяними скелями, драматичними арками над морем і атмосферою, що поєднує природу, мистецтво та літературу. Саме тут народжуються пейзажі, які перевершують очікування навіть досвідчених мандрівників.
- Причина 1: заради вражаючих скель
Етрета найбільше відома своїми білими крейдяними скелями, що є частиною узбережжя Кот-д'Альбатра. Їх висота сягає понад 70 метрів, а форма, відточена вітром і морем, створює справді драматичні краєвиди.
Найвідоміші природні утворення розташовані з південного боку, зокрема Falaise d'Aval. Саме тут знаходиться легендарна Aiguille Creuse – "Порожниста голка", пов'язана з історіями про Арсена Люпена. Вздовж скель прокладені пішохідні маршрути, з яких відкриваються захопливі панорами з усіх боків, пише Normandie Lovers. Це одне з тих місць, які обов'язково варто побачити на власні очі.
- Причина 2: пейзажі та світло, що надихали художників
Етрета тісно пов'язана з імпресіонізмом. Саме її скелі, галькові пляжі та мінливе світло стали джерелом натхнення для Клода Моне, Ежена Будена та інших митців 19 століття.
Гра світла і тіні, заходи сонця, хмари та зміна сезонів створюють безкінечно різну візуальну картину. Тут хочеться просто зупинитися, видихнути й спостерігати – особливо коли небо трохи затягнуте хмарами.
Сади Етрета / фото TripAdvisor
- Причина 3: дивовижні сади Етрета
Сади Етрета – це простір, де мистецтво буквально вплетене в природу. Ландшафтні композиції, сучасні артоб'єкти, дерева й рослини гармонійно поєднуються з панорамними видами на долину та море. Це не просто сад, а справжній мистецький маршрут, який робить Етрету ще більш унікальною.
- Причина 4: піші прогулянки вздовж узбережжя
З Етрета починаються маршрути вздовж узбережжя Кот-д'Альбатра, які є частиною знаменитої пішохідної стежки GR21. Вони ведуть до знакових локацій – арки Манепорт, Aiguille Creuse та інших оглядових точок.
Варто пам'ятати, що скелі крейдяні й нестабільні, тож підходити надто близько до краю небезпечно.
- Причина 5: локальна кухня та ресторани
Вибір ресторанів тут не такий великий, як в Онфлері, але якість приємно дивує. Серед найпопулярніших закладів:
- Bel Ami – для поціновувачів сучасної бістро-кухні;
- Domaine Saint-Clair – гастрономічний досвід;
- Dormy House – ресторан із винятковим видом на скелі.
Що ще цікавого побачити у Франції?
Чи знали ви, яке місто Франції є найстарішим? Марсель є середньовічним містом з доволі сонячним з м’яким середньоморським кліматом й красивою бірюзовою водою.
Або ж, дізнайтесь про "Венецію" у Франції. Кольмар у Франції відомий завдяки своїм каналам та різнобарвним будинкам. Місто популярне серед туристів за його ельзаську архітектуру, різдвяні ярмарки та визначні місця, такі як Мала Венеція, Старе місто та Музей Унтерлінден.