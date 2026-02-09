Для большинства людей Франция автоматически ассоциируется с Парижем, но на самом деле Франция – это значительно больше, чем Эйфелева башня.

Украинская туристка _._.oksa._._._ в своем посте на платформе тредс поделилась впечатлениями от путешествия в Этрет: "Это что-то невероятное", – пишет девушка. В комментариях десятки путешественников подтвердили: эта поездка превзошла все ожидания.

Смотрите также Проверенные украинцами: топ лучших локаций, которые стоит увидеть собственными глазами

Что посетить во Франции кроме Парижа?

Этрета – небольшой прибрежный городок на севере Франции, который давно стал символом дикой красоты Атлантического побережья. Он известен своими белоснежными меловыми скалами, драматическими арками над морем и атмосферой, сочетающей природу, искусство и литературу. Именно здесь рождаются пейзажи, которые превосходят ожидания даже опытных путешественников.

Как выглядит Этрета: смотреть видео

Причина 1: ради впечатляющих скал

Этрета больше всего известна своими белыми меловыми скалами, что является частью побережья Кот-д'Альбатра. Их высота достигает более 70 метров, а форма, отточенная ветром и морем, создает действительно драматические пейзажи.

Самые известные природные образования расположены с южной стороны, в частности Falaise d'Aval. Именно здесь находится легендарная Aiguille Creuse – "Полая игла", связана с историями об Арсене Люпене. Вдоль скал проложены пешеходные маршруты, с которых открываются захватывающие панорамы со всех сторон, пишет Normandie Lovers. Это одно из тех мест, которые обязательно стоит увидеть собственными глазами.

Причина 2: пейзажи и свет, что вдохновляли художников

Этрета тесно связана с импрессионизмом. Именно ее скалы, галечные пляжи и изменчивый свет стали источником вдохновения для Клода Моне, Эжена Будена и других художников 19 века.

Игра света и тени, закаты, облака и смена сезонов создают бесконечно разную визуальную картину. Здесь хочется просто остановиться, выдохнуть и наблюдать – особенно когда небо немного затянуто облаками.



Сады Этрета / фото TripAdvisor

Причина 3: удивительные сады Этрета

Сады Этрета – это пространство, где искусство буквально вплетено в природу. Ландшафтные композиции, современные артобъекты, деревья и растения гармонично сочетаются с панорамными видами на долину и море. Это не просто сад, а настоящий художественный маршрут, который делает Этрету еще более уникальной.

Смотрите также Более 500 метров воды до дна, и это не про Комо: где расположено самое глубокое озеро в Европе

Причина 4: пешие прогулки вдоль побережья

С Этрета начинаются маршруты вдоль побережья Кот-д'Альбатра, которые являются частью знаменитой пешеходной тропы GR21. Они ведут к знаковым локациям – арки Манепорт, Aiguille Creuse и другим смотровым точкам.

Стоит помнить, что скалы меловые и нестабильные, поэтому подходить слишком близко к краю опасно.

Причина 5: локальная кухня и рестораны

Выбор ресторанов здесь не такой большой, как в Онфлере, но качество приятно удивляет. Среди самых популярных заведений:

Bel Ami – для ценителей современной бистро-кухни;

– для ценителей современной бистро-кухни; Domaine Saint-Clair – гастрономический опыт;

– гастрономический опыт; Dormy House – ресторан с исключительным видом на скалы.

Что еще интересного увидеть во Франции?