Часом Париж буквально переповнений туристами, а до локацій з виглядом на Ейфелеву вежу чи до Лувру – стоять шалені черги, пише 24 Канал з посиланням на Express. Нещодавно у Франції одне місто назвали найавтентичнішим у Європі.

Читайте також Де у 2026 році побачити північне сяйво: 5 найкрасивіших локацій

Яке місто у Франції варто відвідати?

Марсель вважається містом, куди варто приїхати туристам. Компанія Insureand Go проаналізувала 1,3 мільйона відгуків, щоб з’ясувати які ж міста описують як місцеві, а не туристичні. На вершині списку з оцінкою 51,5 зі 100 опинився Марсель.

Експерти кажуть, що робочі портові райони Марселя не пристосовані для туристів, тож тут більше можна відчути міської атмосфери. Середньовічне місто є доволі сонячним з м’яким середньоморським кліматом й красивою бірюзовою водою.



Марсель дивовижно виглядає / Фото Pexels

Мандрівникам радять прогулятися портом Марселя, оскільки він є важливим пунктом сполучення для вантажних, круїзних та поромних перевезень. У місті є безліч барів та ресторанів, де можна насолодитися унікальними французькими стравами й поспостерігати за мешканцями міста.

Марсель є найстарішим містом Франції, тож за межами порту можна полюбуватися звивистими вуличками, які виглядають дуже чарівно. Якщо ж вирушати за межі міста, то місцеві радять навідатися до національного парку Каланки. У січні температура в Марселі підіймається до 12 градусів тепла, а вже влітку сягає 27 градусів.

До слова, на Тенеріфе зростає кількість кишенькових крадіжок, тому встановлені нові попереджувальні знаки для туристів, пише Mirror. Мандрівникам радять дотримуватися правил безпеки, таких як не залишати цінності без нагляду та користуватися сумками на передній частині тіла.

Що ще варто прочитати?