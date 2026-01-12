Саме початок 2026 року є найсприятливішим періодом, щоб побачити полярне сяйво, пише 24 Канал з посиланням на Lonely Planet. Експерти розповіли про кілька локацій, де є найбільші шанси побачити північне сяйво. Саме ці 5 місць є найкращими для незабутніх вражень, які запам’ятаються назавжди.

Де побачити північне сяйво?

Західні фіорди, Ісландія

Регіон на північному заході Ісландії вирізняється тривалими темними ночами й малою кількістю хмар. Поселення невеликі, тож не мають штучного освітлення, а це створює ідеальні умови для спостереження за нічним небом.

Найкращою оглядовою точкою вважається гора Болафьялль (635 метрів), яка височіє над містом Ісафьордюр. Рекомендований час для поїздки – з кінця вересня до початку квітня.

Абіско, Швеція

За 200 кілометрів від Полярного кола, на півночі Швеції, розташоване місце Абіско. Воно відоме унікальним природним явищем, яке називають "блакитною дірою". Гірський рельєф створює особливий мікроклімат з чистим небом, тож це ще більше підвищує шанси побачити сяйво. Сезон спостережень триває з кінця вересня до березня.



Північне сяйво в Абіско / Фото Freepik

Тромсе, Норвегія

Північ Норвегії – найпопулярніший напрямок для полювання на північне сяйво. Хто ще й хоче побачити дику природу, може запланувати подорож до архіпелагу Шпіцберген з тривалою полярною ніччю.

А от для комфорту й міської інфраструктури краще обрати Тромсе – найбільше місто Норвегії на півночі. Рекомендовано планувати поїздку з середини вересня до середини квітня.

Рованіємі, Фінляндія

Столиця фінської Лапландії є чудовим місцем для мандрівників, які хочуть спостерігати за північним сяйвом. Місто розташоване за кілька кілометрів від Полярного кола, тому світлове шоу спостерігається часто. Найактивніший період для подорожі – з жовтня по березень.

Оркнейські острови, Шотландія

На північному сході Шотландії, на архіпелазі Оркні, є особливо атмосферне місце, де можна спостерігати північне сяйво біля кам’яних кіл Стеннесс чи над курганом Вайдфорд-Хілл. Спостерігати за красивим явищем варто з жовтня по березень.

Скільки коштує подорож до Ісландії?

У тіктоці eliss.klishchuk поділилася власним досвідом мандрівки до Ісландії. Повний бюджет подорожі до Ісландії з України на 2025 рік становив 1760 євро, включаючи тур, транспорт і харчування. Основні витрати включають авіаквитки з Польщі за 280 євро, тур за 990 євро, харчування за 290 євро та відвідування Блакитної лагуни за 85 євро.

