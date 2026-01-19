Каждый мечтает посетить все самые известные локации, но часто в теплое время года она переполнены туристами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, существует замечательный итальянский город, который идеально подойдет для спокойного отдыха.

Читайте также Куда поехать отдыхать на Пасху: 5 лучших локаций

Какой город в Европе стоит посетить?

Вместо того чтобы ехать в переполненную людьми Флоренцию и не наталкиваться на забитые улочки в Венеции туристическими группами, лучше наведаться в живописный город Турин.

Турин является столицей итальянского региона Пьемонт, известный потрясающим альпийским пейзажем. Благодаря своему культурному наследию и доступности, город назвали Европейской столицей умного туризма в 2025 году.

Многим Турин может быть знакомым из-за Туринской плащаницы – похоронное полотно, в которое было якобы обернуто тело Иисуса Христа после его распятия. Плащаницу нашли во Франции, но в Турине она хранится с 1578 года.

Туристам советуют в итальянском городе посетить Национальный музей кино, расположенный в Моле-Антонеллиана. Это здание изначально было построено как синагога, а сейчас считается самым высоким музеем в мире. Со стеклянного лифта открываются невероятные панорамные виды на Альпы.

Какие города Европы являются лучшими для ночного туризма?

Рим признан лучшим городом Европы для ночного туризма благодаря его активной ночной жизни и множеству культурных событий, пишет Radical Storage. В рейтинг вошли также Амстердам, Тромсе, Рованиеми и Токио, отмечены за свою атмосферу, удобство транспортного сообщения и безопасность в ночное время.

Что еще стоит прочитать?