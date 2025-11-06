Якщо ви фанат "Голодних ігор", залишайтеся з нами, адже ми підготували підбірку реальних локацій у світі, де проходили зйомки цього культового фільму. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Traveling.com.

В яких локаціях світу знімали фільм "Голодні ігри"?

1. Державний ліс Дюпон / Північна Кароліна, США

Пишні ліси, водоспади та мальовничі стежки Державного лісу Дюпон стали фоном для сцени 74-х Голодних ігор, де Кетнісс і Піта орієнтуються на арені. Тут можна побачити Тріпл-Фолс та водоспад Весільної Вуалі, де відбуваються ключові моменти фільму.

Високий водоспад, державний ліс Дюпойнт / фото Traveling.com

2. Хільдебран / Північна Кароліна, США

Це маленьке містечко зі своєю історичною архітектурою відтворило бідний район 12-го округу. Сусіднє село Мілл Генрі-Рівер використовували, як фон для сцен із округу, включно з районом "Хоб".

3. Шелбі, округ Клівленд / Північна Кароліна, США

У Шелбі розташований складський комплекс, який у фільмі став Залом Справедливості та місцем церемонії Жнив. Його простота і автентичність додали реалізму 12-му округу.

Шелбі, округ Клівленд, Північна Кароліна / фото Justin Kase Conder

4. Центр мистецтв Goat Farm / Атланта, Джорджія, США

Промисловий комплекс, перетворений на творчу спільноту художників, слугував місцем зйомок будівлі юстиції округу 12. Його груба атмосфера додала автентичності сценам Кетнісс.

5. Національний ліс Пісга / Північна Кароліна, США

Розлогий ліс із водоспадами та стежками став фоном для лісових сцен округу 12. Тут знімали полювання Кетнісс і Гейла, а скелястий струмок оточував притулок героїв.

Національний ліс Пісга, Північна Кароліна, США / фото Traveling.com

6. Резервуар Норт-Форк, Блек-Маунтін / Північна Кароліна, США

Штучне озеро з мальовничими краєвидами було використане для сцен із Рогом достатку. Відвідати його можна через стежку Craggy Pinnacle Trail.

7. Бакхед / Джорджія, США

Як пише Contiki, лебединий будинок у Бакхеді слугував зовнішнім виглядом розкішного особняка президента Сноу. Тут знімали сцени святкування Кетнісс і Пітою перемоги в Капітолії, демонструючи величні спіральні сходи, колони та арки грецького стилю.

Бакхед, Джорджія, США / фото Contiki

8. Театр Найт, Шарлотт / Північна Кароліна, США

Видатний театр з елегантним дизайном слугував фоном для інтерв'ю Tribute у фільмі.

