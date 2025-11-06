Якщо ви фанат "Голодних ігор", залишайтеся з нами, адже ми підготували підбірку реальних локацій у світі, де проходили зйомки цього культового фільму. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Traveling.com.
Дивіться також Колись тут бував сам Йосиф ІІ: де у Львові погуляти парком, у який ви захочете повертатись знову
В яких локаціях світу знімали фільм "Голодні ігри"?
1. Державний ліс Дюпон / Північна Кароліна, США
Пишні ліси, водоспади та мальовничі стежки Державного лісу Дюпон стали фоном для сцени 74-х Голодних ігор, де Кетнісс і Піта орієнтуються на арені. Тут можна побачити Тріпл-Фолс та водоспад Весільної Вуалі, де відбуваються ключові моменти фільму.
Високий водоспад, державний ліс Дюпойнт / фото Traveling.com
2. Хільдебран / Північна Кароліна, США
Це маленьке містечко зі своєю історичною архітектурою відтворило бідний район 12-го округу. Сусіднє село Мілл Генрі-Рівер використовували, як фон для сцен із округу, включно з районом "Хоб".
3. Шелбі, округ Клівленд / Північна Кароліна, США
У Шелбі розташований складський комплекс, який у фільмі став Залом Справедливості та місцем церемонії Жнив. Його простота і автентичність додали реалізму 12-му округу.
Шелбі, округ Клівленд, Північна Кароліна / фото Justin Kase Conder
4. Центр мистецтв Goat Farm / Атланта, Джорджія, США
Промисловий комплекс, перетворений на творчу спільноту художників, слугував місцем зйомок будівлі юстиції округу 12. Його груба атмосфера додала автентичності сценам Кетнісс.
5. Національний ліс Пісга / Північна Кароліна, США
Розлогий ліс із водоспадами та стежками став фоном для лісових сцен округу 12. Тут знімали полювання Кетнісс і Гейла, а скелястий струмок оточував притулок героїв.
Національний ліс Пісга, Північна Кароліна, США / фото Traveling.com
6. Резервуар Норт-Форк, Блек-Маунтін / Північна Кароліна, США
Штучне озеро з мальовничими краєвидами було використане для сцен із Рогом достатку. Відвідати його можна через стежку Craggy Pinnacle Trail.
Дивіться також Тут Рєпін малював свої картини: де в Україні є аналог Білого дому у США
7. Бакхед / Джорджія, США
Як пише Contiki, лебединий будинок у Бакхеді слугував зовнішнім виглядом розкішного особняка президента Сноу. Тут знімали сцени святкування Кетнісс і Пітою перемоги в Капітолії, демонструючи величні спіральні сходи, колони та арки грецького стилю.
Бакхед, Джорджія, США / фото Contiki
8. Театр Найт, Шарлотт / Північна Кароліна, США
Видатний театр з елегантним дизайном слугував фоном для інтерв'ю Tribute у фільмі.
Де знімали Гаррі Поттера?
Ми вже розповідали про локації світу, де знімали Гаррі Поттера. Більшість з цих місць ви можете відвідати без проблем, адже вони відриті для всіх бажаючих туристів.
Також дізнайтесь, де Роулінг писала книгу Гаррі Поттер. Ці локації надихнули її на створення магічного світу і що саме особливе, всі вони розташовані в одному місті, тож ви зможете побачити їх за один день.