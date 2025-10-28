Якщо ви коли-небудь мріяли пройти слідами Джоани Роулінг і відчути атмосферу місць, де зароджувався світ магії, тоді Единбург – саме те місто. Серед його вузьких вуличок, старовинних кав'ярень і таємничих кладовищ оживає історія хлопчика, який вижив. А в написанні статті нам допомогла тревел-блогерка Culinary.jetsetters, тож читайте нижче всі подробиці від 24 Канала.
Дивіться також Трагічна сторінка історії Львова: це беззаперечно наймоторошніше місце у місті
В яких локаціях можна відчути атмосферу Гаррі Поттера?
Единбург – це ідеальне місто, щоб зануритися в атмосферу всесвітньо відомого магічного світу. Нижче ми розповімо про найкращі такі локації чарівного міста:
1. The Elephant Café
Саме в цій затишній кав'ярні на Джордж 4 Брідж Джоан Ролінг писала перші розділи про Гаррі Поттера. Вона сиділа біля великого вікна з краєвидом на замок і, попиваючи каву, створювала світ, який захопив мільйони людей. Тому, The Elephant Café часто називають "місцем, де народився Гаррі Поттер".
Локації Единбурга з атмосферою Гаррі Поттера: дивитись відео
2. Цвинтар Greyfriars Kirkyard
Одне з найатмосферніших місць Единбурга. Тут серед старих надгробків можна знайти прізвища, які надихнули авторку на створення деяких персонажів: зокрема, відомого Тома Ріддла. Прогулюючись цим місцем, легко уявити, як оживає магічний світ книг.
Цвинтар Greyfriars Kirkyard / фото Depositphotos
3. Вікторія-стріт (Victoria Street)
Кольорова, звивиста вулиця, що, за легендами, стала прототипом легендарної Діагон-алеї. Тут безліч чарівних крамниць, кав'ярень і навіть музей Гаррі Поттера, де можна відчути себе справжнім учнем Гоґвортсу.
Victoria Street / фото Depositphotos
4. Школа Джорджа Герріота (George Heriot's School)
Велична будівля, що нагадує Гоґвортс своїми вежами та архітектурою. Кажуть, саме це місце надихнуло Ролінг на створення образу знаменитої школи чарів і чаклунства. І хоч потрапити всередину можна не завжди, навіть погляд ззовні захоплює уяву.
George Heriot's School / фото Depositphotos
5. Музей письменників (The Writers' Museum)
Затишний музей неподалік Королівської милі, присвячений найвидатнішим шотландським авторам. Тут панує дух натхнення, і здається, що сама Ролінг ось-ось сяде за старовинний стіл, щоб продовжити історію про Гаррі та його друзів.
The Writers' Museum / фото Depositphotos
Дивіться також Міст, що вийшов з-під води, та величезна печера: небанальні місця у горах Закарпаття
Що ще цікавого побачити в Единбурзі?
Як пише Haven, Единбург – це жваве та яскраве місто, яке пропонує безліч цікавих занять. На щастя, місто компактне, тому тут легко пересуватися пішки, а також є зручний громадський транспорт і достатньо місць для паркування. Тут стільки всього можна побачити, що важко обрати найцікавіше, але нижче ми відібрали 8 локацій, які варто відвідати, і коротко про те, що в кожній з них захоплює:
- Палац Холіруд – офіційна резиденція королеви в Шотландії з величними інтер'єрами та історичними залами.
- Моторошна екскурсія по Старому місту – прогулянка вузькими середньовічними вулицями з легендами та таємницями.
- Пентленд-Хіллз – мальовничі пагорби з неймовірними видами на місто та околиці.
- Національні галереї – велика колекція шотландського та світового мистецтва, від класики до сучасності.
- Королівські ботанічні сади – простір для прогулянок серед екзотичних рослин і квітів.
- Шопінг у Новому Місті – стильні бутіки, магазини та ресторани в елегантній архітектурі.
- Дін-Вілледж і Стокбрідж – чарівні райончики з вузькими вуличками, кафе та художніми галереями.
- Грассмаркет і Вікторія-стріт – атмосферні вулиці з кольоровими фасадами, сувенірними крамницями та історією міста.
Які атмосферні локації світу варто відвідати?
Ми вже писали про унікальні місця світу, що вражають своєю красою. На цих локаціях можна прогулятись чарівними доріжками, насолодитись незвичайною архітектурою та зробити багато яскравих фото на пам'ять.
Також рекомендуємо ознайомитись з переліком найкращих локацій Львова, які підійдуть для осінніх фотосесій. А додатково ви отримаєте купу емоцій від затишної та різнобарвної атмосфери.