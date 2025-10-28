Якщо ви коли-небудь мріяли пройти слідами Джоани Роулінг і відчути атмосферу місць, де зароджувався світ магії, тоді Единбург – саме те місто. Серед його вузьких вуличок, старовинних кав'ярень і таємничих кладовищ оживає історія хлопчика, який вижив. А в написанні статті нам допомогла тревел-блогерка Culinary.jetsetters, тож читайте нижче всі подробиці від 24 Канала.

В яких локаціях можна відчути атмосферу Гаррі Поттера?

Единбург – це ідеальне місто, щоб зануритися в атмосферу всесвітньо відомого магічного світу. Нижче ми розповімо про найкращі такі локації чарівного міста:

1. The Elephant Café

Саме в цій затишній кав'ярні на Джордж 4 Брідж Джоан Ролінг писала перші розділи про Гаррі Поттера. Вона сиділа біля великого вікна з краєвидом на замок і, попиваючи каву, створювала світ, який захопив мільйони людей. Тому, The Elephant Café часто називають "місцем, де народився Гаррі Поттер".

Локації Единбурга з атмосферою Гаррі Поттера: дивитись відео

2. Цвинтар Greyfriars Kirkyard

Одне з найатмосферніших місць Единбурга. Тут серед старих надгробків можна знайти прізвища, які надихнули авторку на створення деяких персонажів: зокрема, відомого Тома Ріддла. Прогулюючись цим місцем, легко уявити, як оживає магічний світ книг.

Цвинтар Greyfriars Kirkyard / фото Depositphotos

3. Вікторія-стріт (Victoria Street)

Кольорова, звивиста вулиця, що, за легендами, стала прототипом легендарної Діагон-алеї. Тут безліч чарівних крамниць, кав'ярень і навіть музей Гаррі Поттера, де можна відчути себе справжнім учнем Гоґвортсу.

Victoria Street / фото Depositphotos

4. Школа Джорджа Герріота (George Heriot's School)

Велична будівля, що нагадує Гоґвортс своїми вежами та архітектурою. Кажуть, саме це місце надихнуло Ролінг на створення образу знаменитої школи чарів і чаклунства. І хоч потрапити всередину можна не завжди, навіть погляд ззовні захоплює уяву.

George Heriot's School / фото Depositphotos

5. Музей письменників (The Writers' Museum)

Затишний музей неподалік Королівської милі, присвячений найвидатнішим шотландським авторам. Тут панує дух натхнення, і здається, що сама Ролінг ось-ось сяде за старовинний стіл, щоб продовжити історію про Гаррі та його друзів.

The Writers' Museum / фото Depositphotos

Що ще цікавого побачити в Единбурзі?

Як пише Haven, Единбург – це жваве та яскраве місто, яке пропонує безліч цікавих занять. На щастя, місто компактне, тому тут легко пересуватися пішки, а також є зручний громадський транспорт і достатньо місць для паркування. Тут стільки всього можна побачити, що важко обрати найцікавіше, але нижче ми відібрали 8 локацій, які варто відвідати, і коротко про те, що в кожній з них захоплює:

Палац Холіруд – офіційна резиденція королеви в Шотландії з величними інтер'єрами та історичними залами. Моторошна екскурсія по Старому місту – прогулянка вузькими середньовічними вулицями з легендами та таємницями. Пентленд-Хіллз – мальовничі пагорби з неймовірними видами на місто та околиці. Національні галереї – велика колекція шотландського та світового мистецтва, від класики до сучасності. Королівські ботанічні сади – простір для прогулянок серед екзотичних рослин і квітів. Шопінг у Новому Місті – стильні бутіки, магазини та ресторани в елегантній архітектурі. Дін-Вілледж і Стокбрідж – чарівні райончики з вузькими вуличками, кафе та художніми галереями. Грассмаркет і Вікторія-стріт – атмосферні вулиці з кольоровими фасадами, сувенірними крамницями та історією міста.

