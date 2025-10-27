Ми підготували цікаву підбірку різноманітних міст, які варто відвідати, щоб отримати безліч яскравих емоцій. Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на сторінку тревел-блогера Elmapademimundo.

Які міста світу вражають своєю красою?

1. Лофотенські острови, Норвегія

Мальовничі архіпелаги за Полярним колом, відомі своїми величними фіордами, кольоровими рибальськими будиночками, північним сяйвом і можливістю побачити китів та морських орлів.

Лофотенські острови, Норвегія / фото Depositphotos

2. Регистан, Узбекистан

Головна площа Самарканда, оточена трьома медресе з бірюзовими куполами та мозаїками, справжнє серце стародавнього Шовкового шляху.

Регистан, Узбекистан / фото Depositphotos

3. Петра, Йорданія

Загадкове місто, висічене просто в рожевих скелях, де можна побачити знаменитий храм "Скарбниця", вузький каньйон Сік і численні гробниці.

Петра, Йорданія / фото Depositphotos

4. Каппадокія, Туреччина

Це справжній край фантастичних пейзажів із "казковими димоходами", підземними містами та неймовірними польотами на повітряних кулях на світанку.

Каппадокія, Туреччина / фото Depositphotos

5. Печера Муа, В'єтнам

Це місце з понад 500 сходинками, що ведуть до оглядового майданчика з вражаючим видом на рисові поля та річку Там Кок.

Печера Муа, В'єтнам / фото Depositphotos

6. Тегалаланг, Балі

Відоме селище поблизу Убуда, де розташовані знамениті терасні рисові поля. Тут туристи можуть прогулятися вузькими стежками між зеленими сходинками рису, зробити яскраві фото на гойдалках над джунглями й насолодитися краєвидами, що стали символом Балі.

Тегалаланг, Балі / фото Depositphotos

7. Гавана, Куба

Як пише EBSCO, Гавана – це серце Куби та місто, сповнене історії та культури. Заснована іспанцями понад п'ять століть тому, вона поступово перетворилася на процвітаючий торговий центр завдяки своєму стратегічному розташуванню біля порту. Сьогодні Гавана відома своєю неповторною атмосферою, барвистою культурою та збереженою колоніальною архітектурою.

Гавана, Куба / фото Depositphotos

Які місця світу варто відвідати?