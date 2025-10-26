Сьогодні ми розповімо про неймовірну та мальовничу дорогу над хмарами вздовж шосе Халеакала. Щоб дізнатись деталі про місце, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на Onlyinyourstate.

Де можливо проїхати дорогою над хмарами?

Гора Халеакала на острові Мауї – це справжній сплячий вулкан, який займає близько 75 відсотків території острова та простягається на 27 квадратних миль, що приблизно дорівнює всьому острову Оаху. Тут поєднуються пустельні простори, тропічні ліси та неймовірні проміжні ландшафти, які століттями надихають мандрівників підніматися на її вершину. Саме тут розташоване шосе Халеакала, яке відоме своєю мальовничою поїздкою над хмарами.

Ця дорога, відома також, як Кратер-роуд, тягнеться приблизно на 61 кілометр і є однією з найзахопливіших на всьому Гавайському острові. Вона розпочинається в сільському та квітковому регіоні Кула на висоті близько 975 метрів і повільно веде до вершини вулкана, піднімаючись на майже 3 050 метрів. Двосмугова, доглянута та безпечна, дорога пропонує численні сліпі повороти, круті підйоми та звивисті вигини, завдяки яким подорож стає не менш вражаючою, ніж сам краєвид на вершині.

Чарівні краєвиди: дивитись відео

На свої сторінці в інстаграмі Scottkelby ділиться враженнями про це місце:

Дивовижно стояти на землі та водночас бути вище хмар. Того дня було дуже холодно і вітряно: мені довелося міцно тримати штатив обома руками, щоб його не зірвало вітром. Ніколи раніше я не відчував такого холоду на Гаваях,

– пише він.

Проїжджаючи Кратер-роуд, ви будете немов плисти крізь хмари: подекуди вони огортають дорогу, а місцеві тварини, зокрема худоба, несподівано з'являються на шляху. Під час подорожі ви зможете милуватися розлогими зеленими полями, що чергуються з червонуватими, майже марсіанськими ділянками ґрунту, створюючи відчуття, ніби ви потрапили на іншу планету.

Кажуть, що за цю 2-годинну поїздку можна побачити стільки ж різних екологічних зон, скільки при подорожі з Мексики до Канади. На вершині, не забудьте фотоапарат: краєвиди неймовірні, і здається, що ви піднімаєтеся прямо в небо. Незважаючи на доглянутість дороги, слід їздити обережно, дотримуючись швидкісних обмежень, адже кожен поворот може захопити дух навіть найдосвідченішого мандрівника.

Які цікаві локації варто відвідати?